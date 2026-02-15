Polacy mają dość drożyzny. Miażdżąca ocena rządu

Najnowsze badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski pokazuje jasno: społeczeństwo uważa, że państwo nie radzi sobie z walką z drożyzną, a presja na rząd gwałtownie rośnie.

Obecny rząd i polityka Unii Europejskiej największymi winnymi złej sytuacji Polaków

Rosnące ceny prądu stały się jednym z największych problemów wizerunkowych dla władzy. Z badania wynika, że optymizm Polaków w tej kwestii praktycznie nie istnieje, a wielu obywateli czuje się pozostawionych samych sobie wobec rosnących kosztów utrzymania. Ponad połowa badanych, bo aż 52 proc. uważa, że obecne mechanizmy osłonowe są niewystarczające. Co szczególnie niepokojące dla rządzących, aż 27 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie nie". Zaledwie 22 proc. ankietowanych twierdzi, że państwo chroni ich w sposób zadowalający.

Jednocześnie aż 26 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić działań rządu. Społeczeństwo nie ma też jednego winnego złej sytuacji ekonomicznej swoich gospodarstw domowych, ale wskazuje kilku głównych odpowiedzialnych. Najczęściej obywatele wskazują: obecny rząd – 21 proc., politykę klimatyczną Unii Europejskiej – 19 proc., jak również zaniechania poprzedniego rządu – 18 proc. Dalsze miejsca zajęły marże spółek energetycznych (14 proc.) oraz sytuacja międzynarodowa, w tym wojna i globalne rynki (7 proc.). Wyniki sugerują, że kredyt zaufania wobec obecnej władzy w sprawach bytowych zaczyna się wyczerpywać.

Polacy chcą natychmiastowych działań

Najmocniejszy przekaz płynie jednak z pytania o przyszłość. Polacy nie chcą już sporów o winnych – chcą realnych rozwiązań. Aż 78 proc. respondentów uważa, że rząd powinien działać bardziej aktywnie, aby obniżyć ceny energii dla gospodarstw domowych. Co szczególnie wymowne, niemal połowa badanych (49 proc.) odpowiedziała "zdecydowanie tak". Przeciwnego zdania jest jedynie 6 proc. społeczeństwa.

Badanie zostało przeprowadzone dla Wirtualnej Polski na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2026 roku. Metoda: CAWI (ankiety internetowe), próba ogólnopolska reprezentatywna n=1090 osób.

