Wkrótce ważne zmiany dot. dowodów osobistych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację przepisów dot. dowodów osobistych. Chodzi o nałożenie na gminy obowiązku informowania o unieważnieniu dowodu osobistego z powodu zmiany danych w tym dokumencie.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich. "Nowe przepisy mają zabezpieczyć właściciela dokumentu przed skutkami posługiwania się dowodem osobistym, który został unieważniony z powodu zmiany danych. Urząd gminy odpowiedzialny za unieważnienie dokumentu będzie zobowiązany do przekazania tej informacji, jeżeli posiadacz dowodu osobistego nie ma zarejestrowanych danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych" – czytamy w uzasadnieniu.

Podano, że "w przypadku braku danych kontaktowych w RDK, organ gminy będzie w pierwszej kolejności informował posiadacza dokumentu o unieważnieniu na adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku braku tych danych, informacja zostanie wysłana na adres zameldowania posiadacza gromadzony w rejestrze PESEL".

MSWiA proponuje, że zgodnie z projektem, "jeżeli po dokonanej weryfikacji organ gminy stwierdzi brak możliwości przekazania informacji o unieważnieniu dowodu, nie będzie miał obowiązku podejmowania dalszych działań w tym zakresie. Informacja o unieważnieniu dowodu osobistego nie będzie wysyłana, jeżeli zmiana nazwiska nastąpiła w wyniku zawarcia związku małżeńskiego".

Projekt zakłada również wprowadzenie możliwości zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka poprzez usługę elektroniczną. Dodatkowo urzędnicy zajmujący się dowodami, zyskają nowe uprawnienia – otrzymają dostęp do rejestru PESEL, rejestru stanu cywilnego w zakresie danych zamieszczanych w odpisach skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu oraz Rejestru Dokumentów Paszportowych w zakresie wydanych dokumentów paszportowych. "Projektowane przepisy mają na celu wzmocnienie procedur umożliwiających prawidłowe potwierdzanie tożsamości obywatela" – wyjaśnia rząd.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2026 r.