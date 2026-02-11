"Wystarczyło zapytać". Kompromitujące wpisy polityków Lewicy
"Wystarczyło zapytać". Kompromitujące wpisy polityków Lewicy

Magdalena Biejat i Krzysztof Śmiszek
Magdalena Biejat i Krzysztof Śmiszek Źródło: PAP / Leszek Szymański/Krzysztof Świderski
Politycy Lewicy chcieli uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego. Ich twierdzenia okazały się kompromitujące dla nich samych.

Uwaga mediów skupia się dziś na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na kilka godzin przed spotkaniem, do Pałacu prezydenckiego przybyli przedstawiciele administracji Donalda Trumpa. Ich wizyta miała związek z udziałem amerykańskich polityków Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. W rozmowach z prezydencką minister wzięła udział m.in. podsekretarz stanu odpowiedzialna za dyplomację publiczną Sarah B. Rogers. Obecny był też ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Kompromitacja polityków Lewicy

Wizyta amerykańskich polityków nie umknęła uwadze dziennikarzom oczekującym na posiedzenie RBN. Dziennikarz TVN24 próbował połączyć obecność przedstawicieli administracji Donalda Trumpa ze sprawą Włodzimierza Czarzastego, z którym Waszyngton zerwał stosunki.

Temat szybko podchwycili politycy Lewicy. Magdalena Biejat i Krzysztof Śmiszek skrytykowali prezydenta za rzekomą uległość wobec sojusznika.

"Najpierw ambasador ustala, z którym konstytucyjnym organem Stany będą miały kontakty w Polsce, a teraz co? Pilnuje, żeby na RBN zabezpieczyć amerykańskie interesy? Mottem PiS-u i prezydenta powinno być: Na kolana i do Amerykana" – napisała Biejat na swoim koncie na X.

Wtórował jej europoseł Lewicy.

"Jakie to słabe…Serio? Trzeba było się najpierw poradzić obcego ambasadora? Prawica taka suwerenna hahahaha" – stwierdził.

Na sugestie dziennikarza TVN24 oraz polityków Lewicy szybko zareagował rzecznik prezydenta.

"W związku z wizytą w Polsce, dziś w Kancelarii Prezydenta RP doszło do spotkania podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z Sarah B. Rogers, podsekretarz stanu w administracji amerykańskiej, odpowiedzialną za dyplomację publiczną. W spotkaniu wziął także udział amerykański ambasador Tom Rose. Spotkanie dotyczyło współpracy przy realizacji projektów związanych z polityką pamięci, za które w @prezydentpl odpowiada min. Agnieszka Jędrzak. Polecam szczególnie red. @arturmoleda, który szuka sensacji tam gdzie jej nie ma. A wystarczyło zapytać" – napisał Rafał Leśkiewicz.

O Czarzastym na RBN. Nawrocki: Sprawa Rubcowa powinna być ostrzeżeniem

