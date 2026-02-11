O Czarzastym na RBN. Nawrocki: Sprawa Rubcowa powinna być ostrzeżeniem

Po godz. 14 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W części otwartej dla mediów głos zabrał prezydent Karol Nawrocki.

RBN zajmie się wschodnimi powiązaniami Włodzimierza Czarzastego. – Kwestia ta dotyczy standardów bezpieczeństwa państwa i jak służby powinny reagować na informacje o relacje towarzysko-biznesowe marszałka. W czasie wojny hybrydowej, codziennej baloniady, tego, co dzieje się na Bałtyku, każda informacja budząca wątpliwości co do kontaktów z obywatelami Rosji dot. osób pełniących najwyższe funkcje, musi być rzetelnie wyjaśniona dla bezpieczeństwa państwa – powiedział prezydent.

– Państwo ma obowiązek działać prewencyjnie. Sprawa agenta Rubcowa powinna być dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Najgroźniejsze operacje wpływu rzadko wyglądają jak film szpiegowski. Częściej jak przysługa, wspólny interes – wskazał Karol Nawrocki.

Nawrocki: Marszałek przejmuje obowiązki głowy państwa

– W Polsce zgodnie z art. 131 konstytucji w sytuacji, gdy prezydent nie może pełnić funkcji, obowiązki przejmuje marszałek Sejmu, a jeżeli on nie może, to marszałek Senatu. Tylko konkretne osoby, sprawujące konkretne funkcje, mogą stać się głową państwa. A stało się to niedawno, 16 lat temu, to najnowsza historia polski. To oznacza jedno – marszałek Sejmu nie jest funkcją polityczną, to funkcja ustrojowa wpisana w ciągłość państwa. Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Bóg zdecydował się odwołać ze świata prezydenta dzisiaj, jutro obowiązki sprawowałby marszałek Czarzasty – zauważył przywódca.

Nawrocki zaznaczył, że dlatego właśnie "wątpliwości muszą być przedmiotem dzisiejszego spotkania". – Musi być jasna i klarowna weryfikacja. Ja takie sprawdzenie przechodziłem wielokrotnie, za różnych rządów i różnych premierów. Po raz pierwszy ABW sprawdziła mnie w 2009 roku, dostałem dostęp do klauzuli ściśle tajne. Po raz drugi w 2014, otrzymałem dostęp do klauzuli ściśle tajne. Po raz kolejny w roku 2021. Od roku 2021 posiadam aktualne zaświadczenie w zakresie ochrony informacji niejawnych NATO, UE. A uznajemy, że nie ma problemu, gdy marszałek Sejmu nie ma żadnego poświadczenia bezpieczeństwa, bo nie przeszedł procedury? – pytał.

– Musi paść pytanie, dlaczego nie poddał się marszałek poszerzonemu sprawdzeniu – dodał prezydent RP.

