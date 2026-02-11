Sprawa Czarzastego. PiS: Skoro unika weryfikacji, idziemy o krok dalej
Sprawa Czarzastego. PiS: Skoro unika weryfikacji, idziemy o krok dalej

PiS postuluje zmianę regulaminu Sejmu. Asumptem do tego działania jest sprawa Włodzimierza Czarzastego.

Klub PiS proponuje zmianę regulaminu Sejmu polegającą na tym, że każdy poseł aplikujący do Komisji ds. Służb Specjalnych będzie zobowiązany przejść poszerzone postępowanie sprawdzające w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne.

"Skoro Marszałek Sejmu unika weryfikacji, idziemy o krok dalej" – podkreślił poseł Zbigniew Hoffmann we wpisie opublikowanym wraz z opublikowanym w środę nagraniem. – Trudno wyobrazić sobie sytuację, która ma miejsce dotychczas iż członkowie tej komisji nie muszą posiadać poświadczenia w zakresie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne.

Prezydent żąda wyjaśnień od Czarzastego

Politycy PiS i Konfederacji domagają się od Czarzastego wyjaśnień dotyczących jego bardzo podejrzanych i tajemniczych kontaktów z osobami z Rosji, a także odpowiedzi na pytanie, dlaczego lider Lewicy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa.

Informacji na temat Swietłany Czestnych zażądał prezydent Karol Nawrocki. Wyjaśnienie "wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" Czarzastego będzie jednym z tematów środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Rzeczpospolita" ustaliła, że prezydent chce usłyszeć konkrety od ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka dotyczące tego, co służby wiedzą o samej Rosjance i jej związkach z marszałkiem Sejmu.

Rosyjskie kontakty Marszałka Sejmu

Na wspomnianej konferencji marszałek Czarzasty poinformował też, że prezydium Sejmu głosami 4 do 1 odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym w jego sprawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa i wytłumaczył się ze swoich niepokojących rosyjskich kontaktów towarzysko-biznesowych

Rosjanka w otoczeniu Czarzastego. Na jaw wyszły nowe informacje

