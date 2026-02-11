Sprawa Czarzastego. PiS: Skoro unika weryfikacji, idziemy o krok dalej

Klub PiS proponuje zmianę regulaminu Sejmu polegającą na tym, że każdy poseł aplikujący do Komisji ds. Służb Specjalnych będzie zobowiązany przejść poszerzone postępowanie sprawdzające w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne.

"Skoro Marszałek Sejmu unika weryfikacji, idziemy o krok dalej" – podkreślił poseł Zbigniew Hoffmann we wpisie opublikowanym wraz z opublikowanym w środę nagraniem. – Trudno wyobrazić sobie sytuację, która ma miejsce dotychczas iż członkowie tej komisji nie muszą posiadać poświadczenia w zakresie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne.

Prezydent żąda wyjaśnień od Czarzastego

Politycy PiS i Konfederacji domagają się od Czarzastego wyjaśnień dotyczących jego bardzo podejrzanych i tajemniczych kontaktów z osobami z Rosji, a także odpowiedzi na pytanie, dlaczego lider Lewicy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa.

Informacji na temat Swietłany Czestnych zażądał prezydent Karol Nawrocki. Wyjaśnienie "wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" Czarzastego będzie jednym z tematów środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Rzeczpospolita" ustaliła, że prezydent chce usłyszeć konkrety od ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka dotyczące tego, co służby wiedzą o samej Rosjance i jej związkach z marszałkiem Sejmu.

Rosyjskie kontakty Marszałka Sejmu

Na wspomnianej konferencji marszałek Czarzasty poinformował też, że prezydium Sejmu głosami 4 do 1 odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym w jego sprawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa i wytłumaczył się ze swoich niepokojących rosyjskich kontaktów towarzysko-biznesowych

