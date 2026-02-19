Zaskakujący wynik Marty Nawrockiej. Tu "ściga Kwaśniewską"

Ocenę pierwszych dam III RP odnajdujemy w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla serwisu Onetu. Jego wyniki potwierdzają, że wśród małżonek głów państwa bezkonkurencyjna pozostaje Jolanta Kwaśniewska.

Polacy wskazali najlepszą pierwszą damę II RP. Jolanta Kwaśniewska wciąż bezkonkurencyjna

Za najlepszą pierwszą damę III Rzeczypospolitej aż 45,3 proc. respondentów uważa żonę prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak wskazuje Onet, wynik ten potwierdza niezwykłą trwałość jej pozytywnego wizerunku — niezależnie od mijających lat i zmian politycznych.

Co ciekawe, na drugim miejscu znalazła się Marta Nawrocka. Obecna pierwsza dama uzyskała w sondażu 16,7 proc. wskazań. "Jej wysoki rezultat może wynikać zarówno z rosnącej rozpoznawalności, jak i bieżącej obecności w debacie publicznej" – czytamy.

Ostatnie miejsce na podium należy do tragicznie zmarłej Marii Kaczyńskiej, którą za najlepszą pierwszą damę uznało 10,6 proc. osób biorących udział w badaniu. Taki wynik potwierdza, podkreśla serwis, że małżonka prezydenta Lecha Kaczyńskiego wciąż pozostaje jedną z bardziej cenionych postaci pełniących tę funkcję.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Agata Kornhauser-Duda – 4,8 proc., Danuta Wałęsa – 4,2 proc. oraz Anna Komorowska – 2,6 proc.

Z kolei 15,7 proc. respondentów nie miało w tej kwestii sprecyzowanej opinii, tj. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

W tej grupie wiekowej Nawrocka goni Kwaśniewską

Wyniki badania potwierdzają, że Jolanta Kwaśniewska pozostaje poza zasięgiem konkurentek zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Wygrywa również we wszystkich grupach wiekowych. Za najlepszą pierwszą damę uznają ją osoby młode do 24 roku życia, jak i te starsze, czyli powyżej 50 roku życia.

Jest jednak jedna grupa, wśród której Marta Nawrocka może wkrótce powalczyć o zwycięstwo. Tu, jak czytamy, "ściga Jolantę Kwaśniewską. "[...] w grupie 18-24 lata dominuje jednak odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" (30,5 proc.), a przewaga Jolanty Kwaśniewskiej nad Martą Nawrocką jest niewielka (19,1 wobec 16,7 proc.)" – wskazuje Onet.

Sondaż SW Research dla serwisu Onetu został zrealizowany w dniu 18 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Burza wokół Marty Nawrockiej. Zaskakujący głos z LewicyCzytaj też:

"Wyborcza" broni Waloch. Stwierdziła, że "Pałac to za wysokie progi dla Nawrockich"Czytaj też:

Głośny wywiad z pierwszą damą. Dziennikarka TVN24 przerywa milczenie