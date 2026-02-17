Burza wokół Marty Nawrockiej. Zaskakujący głos z Lewicy

Nie cichną echa wywiadu, jakiego Marta Nawrocka udzieliła stacji TVN24. Wypowiedzi, które padły z ust pierwszej damy, a także brak odpowiedzi na niektóre pytania sprowadził na nią atak niektórych środowisk. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Łukasz Litewka. W ocenie posła Lewicy, żona Karola Nawrockiego mierzy się obecnie z krytyką z praktycznie wszystkich stron. "Znawcy od 'pijaru' i marketingu analizują każdą minutę punkt po punkcie i omawiają błędy – nie ma pozytywnych akcentów, są tylko ciągłe pomyłki" – wskazał.

Łukasz Litewka stanął w obronie Marty Nawrockiej

Parlamentarzysta przyznał, że miał okazję poznać pierwszą damę i z nią porozmawiać. Postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami na jej temat. "[...] odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna" – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Litewska przyznał, że nie zazdrości Marcie Nawrockiej, ponieważ praktycznie z dnia na dzień musiała zostawić swoje "stare życie" i wejść w zupełnie inne, nieznane dotąd otoczenie, a oczekiwania wobec niej są ogromne.

"Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem. Zapewne to dopiero początek wyzwań, które niesie mandat Pierwszej Damy, ale widzę dobre intencje i nie udawanie kogoś, kim nie jest" – czytamy we wpisie posła Lewicy.

Poseł Lewicy ostro odpowiada felietonistce "Wysokich Obcasów": Buta i arogancja

Parlamentarzysta odniósł się też do opinii Natalii Waloch, która w felietonie dla "Wysokich Obcasów" poradziła pierwszej damie aby zamilkła. Stwierdziła ponadto, iż udowodniła Nawrocka udowodniła, że "Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich jak państwo Nawroccy". Odpowiedź na te słowa ze strony posła Lewicy była bardzo mocna.

"Pani Natalio, buta, arogancja, odczucie podziału na ludzi lepszych i gorszych. Upewniła mnie pani tylko w przekonaniu, że Marta Nawrocka to Pierwsza Dama Polek i Polaków. Normalnych, tak pięknie zwyczajnych, uczciwych ludzi, którzy mają dość wojny polsko-polskiej" – podsumował Litewka.

Czytaj też:

Polska pisarka uderza w pierwszą damę. "Bycie żoną chama zabiera rozum?"Czytaj też:

Głośny wywiad Nawrockiej. Senator KO staje w jej obronieCzytaj też:

Okładka "Newsweeka" nt Nawrockiej. Cenckiewicz: Zło