Groziła mu kara śmierci. Były prezydent usłyszał wyrok

Jun Suk Jeol rządził Koreą Południową od 2022 roku. Został zatrzymany w styczniu 2025 roku w związku z oskarżeniami o nadużycie władzy. Chodziło o sprawę wprowadzenia przez prezydenta stanu wojennego. Miało to miejsce 3 grudnia 2022 roku i – jak wskazywali śledczy – mogło nosić znamiona aktu rebelii.

Korea Południowa: Były prezydent skazany. Sąd był bezlitosny

Przypomnijmy, że po ogłoszeniu stanu wojennego przez prezydenta, opozycyjni posłowie przedarli się przez kordon wojskowy i policyjny do budynku Zgromadzenia Narodowego, gdzie przegłosowali uchwałę odrzucającą dekret prezydenta. Decyzja sądu o zatrzymaniu polityka zapadła po tym, jak parlament poddał prezydenta impeachmentowi, zawieszając go w pełnieniu obowiązków. Wnioskodawcy z Partii Demokratycznej przekonywali, że głowa państwa poważnie naruszyła konstytucję, a wprowadzenie stanu wojennego w rzeczywistości stanowiło próbę prezydenta uniknięcia dochodzeń karnych wobec siebie.

Sprawa doczekała się finału przed sądem w Seulu, który uznał byłego prezydenta winnym. Za wprowadzenie stanu wojennego Jun Suk Jeol został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd uznał również jego winę w zakresie nadużycia uprawnień. Prokuratura, oskarżając go o kierowanie zamachem stanu, domagała się kary śmierci.

Uzasadniając wyrok sędzia Dzi Gwi Jeon podkreślił, że głównym celem działań Juna było zablokowanie prac Zgromadzenia Narodowego przy użyciu sił zbrojnych.

Byli urzędnicy również z wyrokami

Wyroki zapadły także wobec innych zaangażowanych w cały proceder osób. Były minister obrony Kim Jong Hjun został skazany na 30 lat więzienia za udział w planowaniu zamachu stanu. Z kolei na kary od 3 do 18 lat pozbawienia wolności sąd skazał czterech innych funkcjonariuszy, w tym byłych szefów policji, którzy brali udział w puczu. Wobec dwóch osób, które zasiadły na ławie oskarżonych orzeczono uniewinniono.

