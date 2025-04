Zaskakujące słowa Michała Kamińskiego. Wskazał faworyta wyborów prezydenckich

Kamiński pytany w TVN24, kto jego zdaniem wygra wybory prezydenckie, odparł, że w tej kwestii jest u niego "duża sprzeczność pomiędzy sercem i intuicją". – Intuicja mi podpowiada, że dzisiaj faworytem tych wyborów jest Nawrocki – powiedział.

Kamiński o Nawrockim, Trzaskowskim i rządzie Tuska. "Los godny pożałowania"

Tłumaczył, że jeżeli druga tura wyborów zostanie skonstruowana wokół umownego referendum za czy przeciwko rządowi, to los Rafała Trzaskowskiego jest "godny pożałowania". – Rząd jest dzisiaj niepopularny i bardzo trudno będzie zbudować wokół takiej osi strategię zwycięstwa – ocenił wicemarszałek Senatu.

Przekonywał, "jeżeli Karol Nawrocki zostanie prezydentem, żaden PiS-owiec nie odpowie za swoje złodziejstwa i przestępstwa". – Będą się z nas wszystkich śmiać. Bo Karol Nawrocki na pewno uniewinni, ułaskawi, zrobi to, co Duda z Wąsikiem i Kamińskim – argumentował.

Dalej mówił, że "jeżeli kto inny niż Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Rzeczpospolitej, to główną cenę za to poniesie Donald Tusk i Platforma Obywatelska".

– Natomiast jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, to głównym politycznym beneficjentem będzie Tusk, bo to jego koncepcja wtedy wygra. On ją postawił i on wygra, i on będzie rozdawał karty. I każdy z nas będzie to musiał z pełną pokorą uszanować – podkreślił.

Wybory prezydenckie. "Wycofanie Hołowni może wpłynąć na notowania Mentzena"

Dopytywany, skąd tak słabe wyniki Szymona Hołowni w sondażach, Kamiński wyraził opinię, że w sytuacji takiej polaryzacji politycznej, jaką mamy w Polsce, "jasne jest, że każdy, kto nie chce PiS-u, ucieka do Trzaskowskiego".

Jego zdaniem ewentualne wycofanie Hołowni wpłynęłoby pozytywnie na notowania kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena.

– Mentzen poszedłby jeszcze do góry i być może mógłby przeskoczyć wtedy Nawrockiego – powiedział, dodając, że w drugiej turze Mentzen byłby łatwiejszym przeciwnikiem dla Trzaskowskiego niż Nawrocki.

