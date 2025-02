"Byłby najlepszym prezydentem". Michał Kamiński podał nazwisko

Kamiński przekonywał w "Super Expressie" że obecny szef MON "byłby w stanie dziś dogadać się z Amerykanami, nie pokłócić nas z Europą, a tych, których trzeba – posadzić (...)".

– Są jednak różne ważne stanowiska, a on (Kosiniak-Kamysz) jest wicepremierem i ministrem obrony, a to w relacjach z Amerykanami ma bardzo duże znaczenie – przekonywał.

Zdaniem Kamińskiego metodą kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta Szymona Hołowni na obecną kampanię wyborczą jest czekanie. – On czeka na wypalenie się głównych kandydatów. To bardzo ryzykowna taktyka – mówię to uczciwie. Ryzykowna, ale uczciwa wobec wyborców – ocenił.

Kamiński: Rosja może napaść na Polskę

Komentując sprawy międzynarodowe wicemarszałek Senatu powiedział, że prezydent USA Donald Trump daje przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi oddech na to, by ten mógł uderzyć na kolejne kraje, również na Polskę.

– Ta pieredyszka (moment oddechu – red.) Putina jest po to, by napaść dalej na zachód, czyli na Polskę (...). Będę brutalny: my musimy zrobić wszystko, by Donald Trump nie chciał nas sprzedać Rosjanom – argumentował Kamiński.

Trump rozmawiał z Putinem. Europa wypadła z gry

Prezydent USA zaskoczył europejskich sojuszników w NATO i na Ukrainie w zeszłym tygodniu, gdy ogłosił, że odbył rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji bez konsultacji z nimi.

Specjalny wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg powiedział podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że przedstawiciele krajów europejskich nie zostaną zaproszeni do udziału w negocjacjach. We wtorek Kellogg przyleci do Warszawy na rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą.

Dzisiaj przedstawiciele USA i Rosji spotykają się w Arabii Saudyjskiej, aby rozpocząć negocjacje mające na celu zakończenie prawie trzyletniej inwazji Rosji na Ukrainę.

