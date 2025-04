Trzaskowski: Przez lata stałem na barykadzie, broniąc atakowanych

We wtorek kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Czeladzi w województwie śląskim. Prezydent Warszawy mówił o wartościach i ich roli w życiu społecznym. Podawał swój przykład, jako polityka, dla którego te kwestie są ważne. Stwierdził na przykład, że przez ostatnie lata "stał na barykadzie", broniąc praw tych, którzy byli "atakowani". Dodał, że kiedy "czasy są trudne" trzeba "dawać świadectwo właśnie swoim działaniem".

– Robiliśmy to wszyscy, razem z przyjaciółmi, którzy dziś mnie witali. Warto o tym pamiętać, bo kiedy czasy są trudne, trzeba dawać świadectwo właśnie swoim działaniem. My to robiliśmy, kiedy byli atakowani nauczyciele, staliśmy w obronie nauczycieli. Kiedy byli atakowani lekarze rezydenci, broniliśmy lekarzy rezydentów. Kiedy były atakowane mniejszości seksualne, broniliśmy mniejszości dlatego, że nie ma zgody na to, żeby nas przez cały czas dzielić i atakować – powiedział.

Trzaskowski: Papież uczył empatii

Prezydent Warszawy nawiązał także do śmierci papieża Franciszka. Stwierdził, że zmarły w poniedziałek Ojciec święty zawsze uczył "przede wszystkim o solidarności i empatii". To wartości, bez których "trudno wyobrazić sobie nie tylko wiarę, ale również politykę".

– Dlatego że polityka bez wartości, bez solidarności, bez empatii często staje się pustą ideologią i tego właśnie uczy nas nasze działanie na co dzień – powiedział.

Trzaskowski zadeklarował również, że jeśli wygra wybory prezydenckie, będzie walczył o zakopanie podziałów między Polakami.

– Do tego potrzebne jest to podstawowe porozumienie w sprawach najważniejszych. I ja wam to obiecuję i gwarantuję, że właśnie będę walczył o to, żebyśmy odzyskali podstawową zdolność do dialogu i do tego, żeby odbudowywać wspólnotę – powiedział.

Czytaj też:

"Trzaskowski nie cierpi Hołowni". Kandydat KO ma wielki żalCzytaj też:

"Bezcenna chwila ciszy". Trzaskowski opublikował zdjęcie