"Jesteście pożytecznymi idiotami Putina". Mentzen grzmi w Sejmie

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen ostrzega przed stanowiskiem, jakie w sprawie migracji prezentuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który w ostatnim czasie wypowiada się dość powściągliwie na tematy związane z migracją, jeszcze kilka lat temu deklarował jednoznaczne poparcie dla planów Komisji Europejskiej w sprawie wejścia w życie paktu migracyjnego. – Trzeba będzie wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć się na propozycję Komisji Europejskiej – wskazywał Trzaskowski na antenie RMF FM.

Mentzen nie przebierał w słowach. "Pożyteczni idioci"

– Donald Tusk mówił, że migranci na granicy z Białorusią to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Rafał Trzaskowski wydał 300 tys. złotych na paszkwil "Zielona granica", gdzie obrażano, lżono funkcjonariuszy Straży Granicznej tylko dlatego, że bronili naszej granicy. Posłowie Platformy Obywatelskiej biegali na granicę przeszkadzać Straży Granicznej. Pizzę zamawialiście tym migrantom, jedzenie im w siatkach z Ikei nosiliście. Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych migrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił z nimi sobie sweet focie i wrzucał do internetu – mówił Sławomir Mentzen z mównicy sejmowej.

– Wzięliście udział w wojnie hybrydowej po stronie Rosji. Jesteście pożytecznymi idiotami Putina – grzmiał współprzewodniczący Konfederacji i kandydat tego ugrupowania na prezydenta. – Ale to nie koniec. Tusk za pół miliarda złotych otwiera 49 centrów integracji cudzoziemców. Toleruje to, że Niemcy podrzucają nam tysiące nielegalnych migrantów, a Trzaskowski mówi, że ci migranci to nasza polisa ubezpieczeniowa. Zakończcie to wspieranie Niemców i Rosjan w podrzucaniu nam migrantów. Wycofajcie się z tego, poprzyjcie uchwałę Konfederacji o wycofaniu się z paktu migracyjnego. Szczelne granice to bezpieczne ulice. Deportacje zamiast integracji – dodał.

