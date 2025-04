"Wyobraża sobie poparcie". Mentzen ujawnił, co usłyszał od prezydenta Dudy

18 marca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda spotkał się z kandydatem Konfederacji na prezydenta Sławomirem Mentzen. – Umówiliśmy bardzo dużo tematów, przede wszystkim skupiliśmy się na sprawie obecnie najważniejszej, bezpieczeństwa państwa polskiego w tej bardzo szybko zmieniającej się sytuacji zagranicznej. Rozmawialiśmy o kondycji polskiego wojska, o polskim sektorze zbrojeniowym. Wymienialiśmy się uwagami, często bardzo zbieżnymi, na temat polityki obecnego rządu i pewnych problemach, mankamentach – poinformował współprzewodniczący Konfederacji podczas konferencji prasowej.

– Wymieniliśmy też parę zdań, może nawet trochę więcej niż parę zdań, na temat tego, jakie powinny być relacje między prezydentem a premierem. Jestem panu prezydentowi bardzo wdzięczny za to, że udzielił mi kilku dobrych rad, które mam nadzieję przydadzą mi się przez następne miesiące i lata – dodał.

"Wyobraża sobie poparcie każdego z nich"

Sławomir Mentzen wrócił do tematu spotkania z prezydentem podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim na kanale Rymanowski Live na YouTube. – Prezydent Andrzej Duda powiedział mi, że jest dwóch kandydatów, co do których chciałby, żeby jeden z nich wygrał i że wyobraża sobie poparcie każdego z nich – ujawnił. Współprzewodniczący Konfederacji przyznał jednocześnie, że głowie państwa bliższa jest jednak kandydatura popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego. – Byłoby dziwne, gdyby było inaczej. W końcu wywodzi się z szeregów PiS – zauważył polityk.

Mentzen zaprzeczył medialnym doniesieniom o ewentualnym wspólnym rządzie Konfederacji i PiS, na którego czele miałby stanąć... Andrzej Duda.

Andrzej Duda premierem?

– To nie jest scenariusz political fiction. (...) Przed drugą turą może pojawić się motyw polegający na tym, że Mentzen złoży pewne oświadczenie i udzieli jednoznacznego poparcia Nawrockiemu, ale w zamian za to, że to Konfederacja po wyborach parlamentarnych wskaże kandydata na premiera wspólnego rządu – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego.

– Od dłuższego czasu mówi się o tym, że prezydent Duda dba o dobre relacje z Konfederacją. Niektórzy politycy PiS mieli nawet o to do niego żal, że spotykał się z Krzysztofem Bosakiem i Mentzenem. W kontekście sytuacji międzynarodowej i bardzo dobrych relacji Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, pozycja polskiego prezydenta jest nie do przecenienia i być może zostanie wykorzystana – stwierdził.

