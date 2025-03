Politycy PiS wściekli na prezydenta Dudę? Poszło o jedno zdjęcie

Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z kandydatem Konfederacji na prezydenta Sławomirem Mentzenem. Rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. – Umówiliśmy bardzo dużo tematów, przede wszystkim skupiliśmy się na sprawie obecnie najważniejszej, bezpieczeństwa państwa polskiego w tej bardzo szybko zmieniającej się sytuacji zagranicznej. Rozmawialiśmy o kondycji polskiego wojska, o polskim sektorze zbrojeniowym. Wymienialiśmy się uwagami, często bardzo zbieżnymi, na temat polityki obecnego rządu i pewnych problemach, mankamentach – poinformował współprzewodniczący Konfederacji podczas konferencji prasowej.

– Wymieniliśmy też parę zdań, może nawet trochę więcej niż parę zdań, na temat tego, jakie powinny być relacje między prezydentem a premierem. Jestem panu prezydentowi bardzo wdzięczny za to, że udzielił mi kilku dobrych rad, które mam nadzieję przydadzą mi się przez następne miesiące i lata – dodał.

Spotkanie zakończyło się spacerem w ogrodach Kancelarii Prezydenta. Powstało tam zdjęcie, które Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych. "Dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za spotkanie, wymianę opinii na temat bezpieczeństwa Polski oraz dobre rady na resztę kampanii!" – napisał.

twitter

W PiS-ie zawrzało? "Andrzej buduje Sławka"

Jak opisała Wirtualna Polska, w PiS-ie zdjęcie Dudy z Mentzenem "wzbudziło niesmak". – Andrzej buduje Sławka wiedząc, że to szkodzi na tym etapie Karolowi [Nawrockiemu – red.]. Daje się wkręcać w układy Przemka Wiplera i Marcina Mastalerka. Nie powinno tak być – mówił rozmówca WP z zaplecza partii Jarosława Kaczyńskiego. – To bez większego znaczenia. Andrzej mówił, że najbliżej mu do Karola. I że każdy może przyjść do niego do Pałacu na audiencję. No, to Sławek przyszedł. Niech ma – ocenił innych polityk.

"Działacz bliski Nowogrodzkiej", cytowany przez WP, stwierdził, że prezydent Andrzej Duda "daje się podpuszczać" szefowi swojego gabinetu. – Mastalerek, kolega Przemysława Wiplera z Konfederacji droczy się z PiS, specjalnie nas podku***a. Trzeba to ignorować – mówił.

Pojawiły się również głosy, że "budowanie" kandydata Konfederacji przez prezydenta może pomóc Nawrockiemu w drugiej turze. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Czytaj też:

Mentzen zdradził kulisy rozmowy z prezydentem. "Udzielił mi kilku dobrych rad"Czytaj też:

Starcie Mentzena z dziennikarką. "Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania?"