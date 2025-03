Ostra walka o II turę. Mentzen odpowiada Nawrockiemu

Z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wynika, że liderem wyścigu prezydenckiego niezmiennie pozostaje Rafał Trzaskowski. Coraz ciekawiej robi się za plecami kandydata Koalicji Obywatelskiej. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, który rywalizuje ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. W marcu był już sondaż, według którego to Mentzen zameldowałby się w drugiej turze. Reszta stawki najprawdopodobniej nie będzie się liczyć w walce o finałowe starcie, choć zmagania o czwartą lokatę również mogą być całkiem interesujące. Na razie pozycję tę utrzymuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach, zapytano o to, na którego kandydata zamierzają zagłosować. Trzaskowskiego zamierza poprzeć 32 proc. respondentów. Drugi w wyścigu o fotel prezydencki jest Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 19,5 proc. Wynik Sławomira Mentzena w sondażu to 18,9 proc.

Zaraz za podium plasuje się Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 może liczyć na 5,7 proc. poparcia. Z 3 proc. głosów na piątej pozycji uplasował się europoseł Grzegorz Braun. Szóste miejsce należy do kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat – 1, 8 proc. Za nią jest Krzysztof Stanowski 1,4 proc, a dalej Adrian Zandberg w wynikiem 1,2 proc. Dziewiąte miejsce zajmuje Marek Jakubiak – 0,6 proc. Pozostali kandydaci nie przekraczają 0,5 proc.

"Jestem jedynym kandydatem...". Riposta Mentzena

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS, Karol Nawrocki, uważa, że na jego korzyść świadczą kwestie programowe.

– Jestem jedynym kandydatem, który ma swój program wyborczy – powiedział prezes IPN w rozmowie z radiem RMF FM.

Na jego słowa zareagował w mediach społecznościowych kandydat Konfederacji na prezydenta, Sławomir Mentzen.

"Po pierwsze to nie jedynym, a po drugie, to ten swój program, pożyczył Pan ode mnie:)" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja.

Bosak: Mentzen jest w stanie wyprzedzić Nawrockiego

Inny polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak, również na antenie RMF FM, wyraził przekonanie, że Mentzen jest w stanie ostatecznie wyprzedzić Nawrockiego i wejść do II tury wyborów, gdzie najprawdopodobniej spotka się z Trzaskowskim.

Jego zdaniem, kandydat Konfederacji ma większe szanse na pokonanie prezydenta Warszawy niż popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes IPN.

– Podchodzimy do sondaży bardzo ostrożnie, nie ekscytujemy się nimi. Mieliśmy już, przypomnę, dwa razy sytuację, że sondaże były lepsze niż wynik wyborczy. To było w 2019 roku, kiedy sondaże dawały nam 20 proc. do europarlamentu, a następnego dnia po wyborach był zimny prysznic. Okazało się, że się nie udało i w 2023, gdzie sondaże były kilkunastoprocentowe, a wynik był mniej więcej 8 procent – zastrzegł polityk.

