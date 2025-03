Trzaskowski prezydentem? Poseł PiS o czarnym scenariuszu, w tle USA

Z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wynika, że liderem wyścigu prezydenckiego niezmiennie pozostaje Rafał Trzaskowski. Coraz ciekawiej robi się za plecami kandydata Koalicji Obywatelskiej. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, który rywalizuje ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. W marcu był już sondaż, według którego to Mentzen zameldowałby się w drugiej turze. Reszta stawki najprawdopodobniej nie będzie się liczyć w walce o finałowe starcie, choć zmagania o czwartą lokatę również mogą być całkiem interesujące. Na razie pozycję tę utrzymuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach, zapytano o to, na którego kandydata zamierzają zagłosować. Trzaskowskiego zamierza poprzeć 32 proc. respondentów. Drugi w wyścigu o fotel prezydencki jest Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 19,5 proc. Wynik Sławomira Mentzena w sondażu to 18,9 proc.

Zaraz za podium plasuje się Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 może liczyć na 5,7 proc. poparcia. Z 3 proc. głosów na piątej pozycji uplasował się europoseł Grzegorz Braun. Szóste miejsce należy do kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat – 1, 8 proc. Za nią jest Krzysztof Stanowski 1,4 proc, a dalej Adrian Zandberg w wynikiem 1,2 proc. Dziewiąte miejsce zajmuje Marek Jakubiak – 0,6 proc. Pozostali kandydaci nie przekraczają 0,5 proc.

Czarnek: Wybory to kwestia czyhającego na nas niebezpieczeństwa

Do badań, ale wskazujących na nastroje społeczne, odniósł się w rozmowie z Radiem Wnet poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Społeczeństwo, które spokojnie funkcjonowało, dzisiaj stało się społeczeństwem, po 14 miesiącach, które w niemal 60 proc. mówi, że żyje mu się dużo gorzej, niż się żyło 14 miesięcy temu. Ludzie, otwórzcie oczy. Przed nami potężne niebezpieczeństwo ze wschodu i wypychanie Amerykanów z Polski, z Europy – powiedział były minister edukacji i nauki.

– Kochani, to nie jest kwestia następnych wyborów. Teraz możemy przegrać, później możemy wygrać, nie. To jest kwestia niebezpieczeństwa czyhającego na nas, zewnętrznego i wewnętrznego, w perspektywie w perspektywie miesięcy tego roku, jeżeli wygra Trzaskowski – podkreślił.

Poseł PiS: Amerykanie mogą wyjść z Polski jeszcze w tym roku

A jeśli jednak Karol Nawrocki nie wygra? Przemysław Czarnek przewiduje w tym kontekście najgorszy możliwy scenariusz.

– Jeśli nie on, tylko Trzaskowski, to Amerykanie mogą wyjść z Polski jeszcze w tym roku. A jeżeli Mentzen, to nie wiadomo, co będzie – stwierdził parlamentarzysta.

– Z całym szacunkiem dla Sławomira Mentzena i kolegów z Konfederacji – my zawsze mówimy otwarcie, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będziemy współpracować z Konfederacją po to, żeby odsunąć Tuska od władzy i przywrócić w Polsce rządu obozu patriotycznego. A co mówi Konfederacja i Mentzen? Będziemy rozmawiać także z PO – dodał polityk PiS.

