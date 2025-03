"Duda wydawałby się idealny". Trzaskowski uderza w Nawrockiego

Trzaskowski przedstawił swoje krytyczne uwagi pod adresem kandydata na prezydenta, jak i lidera największej partii opozycyjnej podczas spotkania z mieszkańcami Zielonej Góry.

Trzaskowski: Kaczyński nie był w sklepie przez 30 lat

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zalecił uczestnikom spotkania, aby popatrzyli na Jarosława Kaczyńskiego.

– Jakim cudem my w ogóle chcemy się zgodzić na to, żeby decyzje o przyszłości naszych dzieci, naszych wnuków, decyzje o prawach kobiet podejmował facet, który jest kompletnie odrealniony? Który jest samotnym panem, który nie był na spacerze, nie był w sklepie przez 30 lat, nie był w parku. Pojęcia nie ma o rodzinie, nie wie o tym, co zgotował naszym dzieciakom w szkołach –mówił Trzaskowski.

– I on ma podejmować decyzje, on ma być tą alfą i omegą w sprawach praw kobiet? Bo przecież nie oszukujmy się – jaki Nawrocki? Przecież, nie daj Boże, to Andrzej Duda by nam się wszystkim wydawał idealnym prezydentem w porównaniu z tym, co nam się szykuje. Tu się nie ma co śmiać – dodał.

Prezydent Warszawy zaapelował „tak osobiście” do zgromadzonych, by nie sprawili "sobie takiej niespodzianki, że byśmy tęsknili za Andrzejem Dudą". – Nie zróbcie nam tego – zaznaczył Rafał Trzaskowski.

Nawrocki zwraca się z apelem do Trzaskowskiego

Z kolei kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki zwrócił się w Chełmnie z apelem do swojego głównego rywala, czyli właśnie Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN chce odpowiedzi na pytanie dotyczące bezpieczeństwa.

– W zakresie bezpieczeństwa oczekuję od swojego głównego kontrkandydata, żeby w końcu powiedział, jaki jest jego stosunek do bezpieczeństwa państwa polskiego. Dla mnie bezpieczeństwo państwa polskiego to strategiczne i potencjalne bronienie każdego skrawka państwa polskiego, a linia Wisły nie stanowi tutaj żadnej cezury – podkreślał Nawrocki.

Jak zaznaczył, "powinniśmy jasno mówić także w tym kontekście, że jest tylko jedna Polska, a ci, którzy chcieli postawić tamę bezpieczeństwa Polski na Wiśle, zdradzili interes połowy Polski i nigdy tego nie powinniśmy zapomnieć".

Następnie kandydat PiS na prezydenta zwrócił się bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego. – I tego też oczekuję od swojego głównego kontrkandydata, do którego mówię za sprawą kamer. Proszę o jasną deklarację, jaka jest rola Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i czemu pana szef, panie Rafale, Donald Tusk buduje alternatywę dla NATO za sprawą mglistych obietnic budowania sił zbrojnych Unii Europejskiej – zaapelował Nawrocki.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Jest nowy sondaż prezydenckiCzytaj też:

Duda i Nawrocki. Zaskakujące słowa Trzaskowskiego