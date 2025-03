Rozmowa Trump - Putin. Jest reakcja Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie odbył jeszcze rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który wcześniej rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów poprze propozycję zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną. Według niego Ukraina zawsze opowiadała się za niestosowaniem żadnej broni w sektorze energetycznym.

Zełenski: Rosja nie przestanie atakować

Prezydent zaznaczył, że jego zdaniem Federacja Rosyjska zamierza kontynuować ataki na obwody sumski, charkowski i zaporoski.

– Oto, co widzimy. Cóż, nie pozwolimy, aby stało się to tak łatwo. Wierzę, że wszyscy muszą naciskać na trwały pokój. Jeśli prezydent Trump może naciskać na szczegóły i sprawić, by Rosja nie atakowała energetyki i morza, jeśli to jest pierwszy krok – a nie ma jeszcze innych kroków – niech nam powie, jak to zrobimy. Jestem pewien, że wszystkie nasze strony, przynajmniej amerykańska i ukraińska, poprą wszelkie kroki prowadzące do zmniejszenia liczby ataków na infrastrukturę wojskową i cywilną. Cokolwiek się stanie, będziemy wspierać takie kroki – wyjaśnił.

Prezydent odniósł się także do faktu, że Federacja Rosyjska faktycznie odrzuciła propozycję 30-dniowego zawieszenia broni:

– Naprawdę chciałbym, żeby prezydent Trump usłyszał i zobaczył, czego chce Putin. Putin chce podjąć kilka działań ofensywnych w kierunku Zaporoża, na wschodzie, w kierunku Charkowa i Sum. Po co? Aby wywrzeć maksymalną presję na Ukrainę, a następnie przedstawić ultimatum z pozycji siły – powiedział.

Zełenski dodał również, że ukraińscy żołnierze nadal pozostają w obwodzie kurskim. Według niego pozostaną tam tak długo, jak długo operacja kurska będzie Ukrainie potrzebna. Ponadto Zełenski potwierdził zbliżającą się wymianę więźniów z Rosją. Według niego, informacje o wymianie otrzymał już wcześniej od SBU i Służby Bezpieczeństwa Państwowa.

