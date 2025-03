Trump: Putin i Zełenski chcą, żeby to się skończyło

Prezydent Trump zabrał głos za pośrednictwem platformy Truth social. Wcześniej komunikat Białego Domu został opublikowany rzecznik na profilu rzecznik Karoline Leavitt. Przekazano w nim najważniejsze zapadłe ustalenia i podkreślono konieczność ustanowienia pokoju o charakterze trwałym. Zaznaczono również, że trwający konflikt nigdy nie powinien się rozpocząć.

Trump: Putin i Zełenski chcą, aby to się skończyło

"Moja dzisiejsza rozmowa telefoniczna z prezydentem Rosji Władimirem Putinem była bardzo owocna. Zgodziliśmy się na natychmiastowe zawieszenie broni w zakresie całej energii i infrastruktury, ze zrozumieniem, że będziemy szybko pracować nad całkowitym zawieszeniem broni i ostatecznie zakończeniem tej strasznej wojny między Rosją a Ukrainą. Ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem! Omówiono wiele elementów umowy pokojowej, w tym fakt, że giną tysiące żołnierzy, a zarówno prezydent Putin, jak i prezydent Zełenski chcieliby, aby to się skończyło. Proces ten jest obecnie w pełni realizowany i mamy nadzieję, że dla dobra ludzkości uda nam się wykonać zadanie!"

Częściowe wstrzymanie ataków. Putin wydał rozkazy

W komunikacie dotyczącym 2-godzinnej rozmowy Kreml przekazał, że Putin przystał na postulat wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną, znajdującą się na terenie Ukrainy na okres 30 dni. W tym zakresie wojska miały już otrzymać odpowiednie rozkazy.

Putin zobowiązał się do pokojowego rozwiązania konfliktu. Wobec tego ustalili z Trumpem, że Amerykanie i Rosjanie powołają grupę ekspertów, która będzie działać, by to osiągnąć.

Putin miał oznajmić, że pokojowe rozwiązanie sytuacji wymaga całkowitego wstrzymania pomocy wojskowej dla Kijowa i zakończenia udzielania ukraińskiej armii informacji wywiadowczych. Miał też zażądać, aby Kijów wstrzymał mobilizację ludzi do wojska.

Moskwa zobowiązała się, że przekaże Ukrainie 23 ciężko rannych żołnierzy. Ponadto między walczącymi stronami ma dojść do wymiany jeńców – po 175 z każdej strony. Wymiana ma zostać zrealizowana w środę 19 marca.

Zełenski: Kijów gotowy na rozejm

Dzięki rozmowom prezydentów Trumpa i Zełenskiego oraz rozmowom w saudyjskim mieście Dżudda, gdzie odbyło się dziewięciogodzinne spotkanie delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, strona ukraińska zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni z możliwością przedłużenia, a Waszyngton wznowił pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Prezydent Zełenski podkreślił wówczas, że teraz czas na ruch Rosji.

