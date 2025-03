Wstrzymanie ataków w uzgodnionym zakresie. Putin wydał rozkazy po rozmowie z Trumpem

W komunikacie dotyczącym 2-godzinnej rozmowy Kreml przekazał, że Putin przystał na postulat wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną, znajdującą się na terenie Ukrainy na okres 30 dni. W tym zakresie wojska miały już otrzymać odpowiednie rozkazy.

Putin zobowiązał się do pokojowego rozwiązania konfliktu. Wobec tego ustalili z Trumpem, że Amerykanie i Rosjanie powołają grupę ekspertów, która będzie działać, by to osiągnąć.

Putin miał oznajmić, że pokojowe rozwiązanie sytuacji wymaga całkowitego wstrzymania pomocy wojskowej dla Kijowa i zakończenia udzielania ukraińskiej armii informacji wywiadowczych. Miał też zażądać, aby Kijów wstrzymał mobilizację ludzi do wojska.

Moskwa zobowiązała się, że przekaże Ukrainie 23 ciężko rannych żołnierzy. Ponadto między walczącymi stronami ma dojść do wymiany jeńców – po 175 z każdej strony. Wymiana ma zostać zrealizowana w środę 19 marca.

Rozmowa Trumpa z Putinem. Zgoda co do konieczności trwałego pokoju

Niedługo po zakończeniu rozmowy ukazał się także komunikat Białego Domu. "Dzisiaj prezydent Trump i prezydent Putin mówili o potrzebie pokoju i zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Obaj przywódcy zgodzili się, że konflikt ten musi zakończyć się trwałym pokojem. Podkreślili również potrzebę poprawy stosunków dwustronnych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Krew i pieniądze, które Ukraina i Rosja wydały na tę wojnę, lepiej byłoby przeznaczyć na potrzeby ich obywateli" – czytamy o komunikacie Karoline Leavitt.

"Ten konflikt nigdy nie powinien się rozpocząć"

"Ten konflikt nigdy nie powinien się rozpocząć i powinien zostać zakończony dawno temu dzięki szczerym i uczciwym wysiłkom na rzecz pokoju. Przywódcy zgodzili się, że ruch na rzecz pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w kwestiach energetycznych i infrastrukturalnych, a także od negocjacji technicznych w sprawie wdrożenia zawieszenia broni na morzu na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju. Negocjacje te rozpoczną się natychmiast na Bliskim Wschodzie.

Przywódcy szeroko mówili o Bliskim Wschodzie jako regionie potencjalnej współpracy w celu zapobiegania przyszłym konfliktom. Omówili również potrzebę powstrzymania proliferacji broni strategicznej i będą współpracować z innymi, aby zapewnić jak najszersze zastosowanie. Obaj przywódcy podzielili pogląd, że Iran nigdy nie powinien być w stanie zniszczyć Izraela.

Obaj przywódcy zgodzili się, że przyszłość z poprawionymi stosunkami dwustronnymi między Stanami Zjednoczonymi a Rosją ma ogromny potencjał. Obejmuje to ogromne umowy gospodarcze i stabilność geopolityczną, gdy osiągnięty zostanie pokój" – czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Ukraina gotowa na rozejm

Dzięki rozmowom prezydentów Trumpa i Zełenskiego oraz rozmowom w saudyjskim mieście Dżudda, gdzie odbyło się dziewięciogodzinne spotkanie delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, strona ukraińska zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni z możliwością przedłużenia, a Waszyngton wznowił pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Prezydent Zełenski podkreślił wówczas, że teraz czas na ruch Rosji.

