Niemcy negocjują z ludźmi Putina? Szokujące doniesienia z Berlina

"Emirat Abu Zabi jest idealnym miejscem do poufnych kontaktów. Obywatele obu państw mogą tam bez przeszkód dotrzeć. W pustynnym państwie mają zapewnioną dyskrecję" – pisze niemiecki tygodnik. Jak ustalili dziennikarze, w pierwszy weekend listopada delegacja zaufanych ludzi Putina wynajęła pokoje w luksusowym hotelu Bab al-Qasr nad Zatoką Perską, gdzie odbyło się kolejne już tajne spotkanie z byłymi niemieckimi politykami i lobbystami.

Poufne kontakty między Rosją a Niemcami

Według "Die Zeit" było to co najmniej czwarte tego typu spotkanie. Wcześniej rozmowy prowadzono w Baku, stolicy Azerbejdżanu. W Abu Zabi ze strony niemieckiej obecni mieli być były szef urzędu kanclerskiego z czasów Angeli Merkel Ronald Pofalla (CDU), prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann, a także – jak sugeruje tygodnik – prawdopodobnie były przewodniczący SPD Matthias Platzeck. Rosję reprezentowali m.in. przewodniczący rady nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow oraz pełnomocnik Putina ds. praw człowieka Walery Fadiejew, który jak podkreśla redakcja, ma zakaz wjazdu do UE ze względu na szerzenie propagandy wojennej. W ostatniej chwili swój udział odwołał natomiast pełnomocnik Putina ds. kultury Michaił Szwydkoj.

Zdaniem "Die Zeit" rozmowy dotyczą przede wszystkim ożywienia "Dialogu Petersburskiego" – formatu niemiecko-rosyjskich kontaktów politycznych i społecznych zainicjowanego w 2001 roku przez kanclerza Gerharda Schrödera i Władimira Putina. Angela Merkel zawiesiła go w 2021 roku, w obliczu narastających napięć między Berlinem a Moskwą.

Michaił Szwydkoj w Niemczech?

Tygodnik ujawnia także, że podczas spotkania w Abu Zabi strona niemiecka miała poinformować o planowanej podróży Pofalli i Hoffmanna do Moskwy na początku grudnia. Co więcej, możliwa ma być również wizyta Michaiła Szwydkoja w Niemczech. Zgodę na jego przyjazd miał wyrazić minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

"Byłaby to pierwsza od wybuchu wojny przeciwko Ukrainie cztery lata temu wizyta przedstawiciela rosyjskiego rządu i polityczny tryumf Kremla" – ocenia "Die Zeit".

