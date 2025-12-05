W aptekach brakuje tego leku. Poważne zagrożenie m.in. dla dzieci

Farmaceutka z portalu GdziePoLek.pl ostrzega, że od początku listopada w aptekach zaczął występować niedobór kwasu walproinowego Depakine Chronosphere w dawce 250 mg. Pozostałe dawki są na wyczerpaniu. Preparat jest stosowany u cierpiących na padaczkę. Z racji tego, że ma on postać granulatu do rozpuszczania w wodzie, jest on często podawany małym dzieciom.

– Istnieje realne zagrożenie, że dzieci ze zdiagnozowaną padaczką, leczone kwasem walproinowym, mogą w najbliższym czasie nie mieć zapewnionego ciągłego dostępu do terapii – powiedziała Angelika Talar-Śpionek.

Niedobór ważnego leku

Producent leku, firma Sanofi wskazuje, że za braki odpowiadają ograniczenia produkcyjne. Problem ma zostać rozwiązany dopiero w drugim kwartale 2026 roku. Pacjentom zalecono, aby stosowali tymczasowo kombinację preparatów Depakine Chrono 500 oraz Depakine w postaci syropu. Jak jednak informuje Talar-Śpionek, o ile syrop jest dostępny w aptekach, to w kwestii dostępności tabletek również zaczynają być odczuwalne braki.

Farmaceutka tłumaczy, że specyfikacja leku bardzo ogranicza bezpieczną możliwość łączenia preparatów. Co gorsza, każda zmiana sposobu dawkowania leków przeciwpadaczkowych zwiększa ryzyko wystąpienia napadu. Saszetki, których brakuje w aptekach były wygodnym rozwiązaniem dla dzieci oraz pacjentów, którzy cierpią na trudności z połykaniem, a także osób starszych.

– To ogromna grupa chorych – alarmuje farmaceutka.

Ważna informacja dla pacjentów

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący 3 popularnych leków. Preparaty mogą szkodzić zdrowiu, dlatego zostały wycofane z obrotu.

GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu trzech leków. Chodzi o Vendal retard, Euthyrox i Storvas CRT. We wszystkich preparatach doszukano się wad jakościowych, które mogą zagrażać zdrowiu.

