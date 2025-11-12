Pilny komunikat GIF. Te leki mogą poważnie zaszkodzić

GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu trzech leków. Chodzi o Vendal retard, Euthyrox i Storvas CRT. We wszystkich preparatach doszukano się wad jakościowych, które mogą zagrażać zdrowiu.

Te leki mogą zaszkodzić

Vendal retard to silny lek przeciwbólowy zawierający chlorowodorek morfiny. Stosowany jest w przypadku bardzo silnego bólu, szczególnie u pacjentów z nowotworami. Z powodu właściwości uzależniających jest wydawany wyłącznie na receptę. Preparat został wycofany z powodu przekroczenia norm przez niektóre jego składnik. Jak wskazał Narodowy Instytut Leków, z tego powodu nie można wykluczyć "realnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego”.

GIF podjął decyzję o wycofaniu partii leku o przedłużonym uwalnianiu, w opakowaniu 30 tabletek, numer serii E04560, z terminem ważności do listopada 2025 r.

Kolejnym wycofanym lekiem jest Euthyrox, który stosowany jest w leczeniu niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto. Wycofano Euthyrox N 25 µg (Levothyroxinum natricum) producenta Merck sp. z o.o. z serii G02PXT, z datą ważności do 29.02.2028. Powodem jest nieprawidłowy poziom substancji czynnej, który może powodować niepożądane skutki, takie jak niepokój czy kołatanie serca.

Z aptek został wycofany także Storvas CRT, który jest lekiem podawanym w celu obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Czasami bywa stosowany w przypadku leczenia profilaktycznego wobec chorób sercowo-naczyniowych.

Decyzja dotyczy Storvas CRT (Atorvastatinum) 80 mg, seria PTF5991E. Preparat nie spełniał wymagań jakościowych. Jego przyjmowanie może grozić pogorszeniem stanu zdrowia, zwłaszcza u pacjentów kontrolujących poziom cholesterolu.

Jeśli posiadamy któryś z wycofanych leków, należy zaprzestać jego przyjmowania oraz oddać go do apteki. Lekarstw nie wolno bowiem wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci.

