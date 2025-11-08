Pilny komunikat GIF. Dotyczy popularnego leku na tarczycę

Decyzja dotyczy partii o numerze G02PXT. Wykryto w niej nieprawidłowości dotyczące zawartości substancji czynnej – lewotyroksyny. Preparat jest powszechnie stosowany przez osoby z chorobami tarczycy.

Niebezpieczny dla zdrowia

Producent leku, firma Merck, przekazał do GIF wyniki badań, które wykazały, że zawartość lewotyroksyny w serii G02PXT może być zbyt wysoka. Takie odchylenie może prowadzić do objawów nadczynności tarczycy, takich jak kołatanie serca, bezsenność, uczucie niepokoju czy nagły spadek masy ciała.

GIF podkreśla, że decyzja dotyczy wyłącznie serii G02PXT. Wszystkie inne opakowania Euthyrox N pozostają w obrocie. Wadliwą serię można zwrócić w dowolnej aptece, a pacjenci powinni niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Inspektorat przypomina też, by nie przerywać terapii hormonalnej samodzielnie, gdyż każda zmiana dawkowania wymaga nadzoru specjalisty.

Jedne leki wycofują, innych zaczyna brakować w magazynach

Informacja o wycofaniu Euthyroxu pojawia się niedługo po innym ostrzeżeniu. Na przełomie października i listopada Ministerstwo Zdrowia ogłosiło bowiem nową listę leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce. Od 30 października 2025 r. na tzw. liście antywywozowej znalazło się aż 277 pozycji – to jedna z najdłuższych list w historii. Obejmuje ona m.in. insuliny i leki przeciwcukrzycowe, preparaty stosowane w chorobach serca, astmie, nowotworach oraz żywieniowe produkty dla dzieci.

Resort zdrowia tłumaczył, że chodzi o leki, których braki odnotowano w co najmniej 5 proc. aptek w jednym województwie. Wpis na listę ma zapobiec wywozowi leków za granicę i zabezpieczyć potrzeby polskich pacjentów. Najliczniejszą grupę stanowią leki dla diabetyków – m.in. Lantus, NovoRapid, Ozempic, Jardiance, Invokana – a także preparaty dla pacjentów kardiologicznych, w tym Pradaxa i Rosulip Plus.

