Ważne ostrzeżenie dla diabetyków i sercowców. Może zabraknąć leków

Od 30 października 2025 r. na tzw. liście antywywozowej znajdzie się aż 277 pozycji – to jedna z najdłuższych list w historii. Obejmuje ona leki stosowane w leczeniu cukrzycy, chorób serca, astmy, nowotworów oraz specjalistyczne preparaty żywieniowe dla dzieci.

Najszerszą grupę stanowią leki dla diabetyków

Resort zdrowia informuje, że chodzi o produkty, których realne braki występują już w co najmniej 5 proc. aptek w jednym województwie. Wpis na listę oznacza, że dany lek nie może być wywożony z Polski bez zgody Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Celem jest zatrzymanie eksportu równoległego i zabezpieczenie potrzeb krajowych pacjentów.

Najszerszą grupę stanowią leki dla diabetyków. W zestawieniu znalazły się praktycznie wszystkie kluczowe insuliny (Lantus, Levemir, NovoRapid, Humalog, Gensulin, Apidra, Fiasp), a także nowoczesne preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości – m.in. Ozempic, Jardiance, Invokana. Brak tych preparatów może prowadzić do zaburzeń glikemii, konieczności zmiany terapii, a w skrajnych przypadkach – hospitalizacji.

Problemy mogą mieć również pacjenci kardiologiczni oraz onkologiczni

Na liście znalazły się również leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych, m.in. Rosulip Plus (rosuwastatyna z ezetymibem) i popularny lek przeciwkrzepliwy Pradaxa (dabigatran). Eksperci ostrzegają, że niedobory tej grupy leków mogą mieć konsekwencje szczególnie szybko odczuwalne — to terapie "nie do przerwania".

Lista antywywozowa obejmuje także popularne inhalatory: Berodual, Atrovent, Formodual, Anoro Ellipta, Fostex, Budiair i inne. Farmaceuci ostrzegają, że braki tych produktów w sezonie infekcyjnym mogą skutkować zaostrzeniami choroby, a nawet interwencją ratunkową. Niepokój budzi też obecność leków stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Wśród nich znalazły się m.in. Methotrexat-Ebewe, Hyrimoz (adalimumab), Somatuline Autogel, Firmagon, Kiovig, Privigen. To terapie krytyczne, często nieposiadające zamienników.

W obwieszczeniu znalazły się także preparaty dla dzieci i niemowląt, w tym m.in. Bebilon Pepti, Neocate, Nutramigen, Puramino — produkty dla dzieci z ciężkimi alergiami i chorobami metabolicznymi. Ich niedostępność może prowadzić do niedożywienia lub hospitalizacji.

Co powinni zrobić pacjenci?

Ministerstwo uspokaja, że leki nie znikają całkowicie z rynku, a ich dostępność jest jedynie ograniczona. Aptekarze zalecają jednak nie czekać do ostatniej tabletki z realizacją recepty, nie wykupywać leków na zapas na wiele miesięcy, pytać farmaceutę o zamienniki, jeśli lek jest niedostępny a w razie potrzeby — skontaktować się wcześniej z lekarzem prowadzącym.

