Groźna bakteria w mięsie. Sanepid ostrzega

Bakterie wykryto w toku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o konkretny produkt – 200-gramowe opakowanie tatara wołowego (numer partii: 8525281202) z terminem przydatności do spożycia wskazanym na 24 października 2025 r.

Producentem produktu jest tarnowski oddział przedsiębiorstwa SOKOŁÓW S.A.

Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, firma rozpoczęła już procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu. Proces jest nadzorowany przez organy urzędowej kontroli żywności, które prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Nie tylko żywność. Wykryto skażenie wody

W ostatnich dniach pojawiły się problemy nie tylko z produktami spożywczymi. Mieszkańcy sześciu podwrocławskich miejscowości zostali pozbawieni dostępu do wody. Sanepid poinformował, że w wodociągu wykryto przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii coli.

Jak podawał Polsat News, to już kolejny taki przypadek na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich tygodni.

Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna, w którym wykryto zanieczyszczenie zagrażające zdrowiu, zaopatruje sześć miejscowości: Świętą Katarzynę, Grodziszów, Sulęcin, a także część Sulimowa, część Siechnic i Radwanice.

Brak dostępu do wody pitnej dotyczył aż kilkudziesięciu tysięcy osób. Jak przekazała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, z uwagi na wystąpienie w wodociągu bakterii coli, woda w wymienionych wcześniej miejscowościach nie spełniała wymagań Ministerstwa Zdrowia, co nie pozwalało na jej spożywanie.

Sanepid zaznaczył w komunikacie, że mieszkańcy regionu, w którym wystąpiło skażenie, nie tylko nie powinni spożywać wody z kranu, ale również używać jej do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych czy też prania. Woda, w której wykryto bakterie coli, nie może również być wykorzystywana do kąpieli, mycia zębów czy przemywania ran.

Czytaj też:

Kolejny podatek podniesie ceny żywności. Branża apeluje do rząduCzytaj też:

Polakom zdarza się marnować żywność. Odsetek wzrósł