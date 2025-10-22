Kolejne skażenie wody. Wskazano miejscowości

Jak podaje Polsat News, to już kolejny taki przypadek na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich tygodni.

Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna, w którym wykryto zanieczyszczenie zagrażające zdrowiu, zaopatruje sześć miejscowości: Świętą Katarzynę, Grodziszów, Sulęcin, a także część Sulimowa, część Siechnic i Radwanice.

Woda nie nadaje się do użytku

Brak dostępu do wody pitnej dotyczy aż kilkudziesięciu tysięcy osób. Jak przekazała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, z uwagi na wystąpienie w wodociągu bakterii coli, woda w wymienionych wcześniej miejscowościach nie spełnia wymagań Ministerstwa Zdrowia, co nie pozwala na jej spożywanie.

Sanepid zaznaczył w komunikacie, że mieszkańcy regionu, w którym wystąpiło skażenie, nie tylko nie powinni spożywać wody z kranu, ale również używać jej do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych czy też prania. Woda, w której wykryto bakterie coli, nie może również być wykorzystywana do kąpieli, mycia zębów czy przemywania ran.

Eksperci wzywają o zachowanie szczególnej ostrożności przez rodziców niemowląt, a także osoby z obniżoną odpornością.

"Gazeta Wrocławska" poinformowała, że spółka zajmująca się zaopatrywaniem lokalnej społeczności w wodę podjęła działania naprawcze, gdy tylko opublikowano wyniki badań sanepidu.

Kolejny przypadek. To już prawdziwa seria

Do podobnej sytuacji doszło w październiku na Mazowszu. Ponad 2,5 tysiąca mieszkańców z 11 miejscowości gminy Gąbin ponownie nie może skorzystać z wody płynącej z kranów. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku przekazała, że w wodzie pochodzącej z wodociągu Górki wykryto bakterie grupy coli.

Skażenie wykazano w próbce, która została pobrana w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie. Taki wynik oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia.

Zakazem korzystania z wody objął następujące miejscowości: Dobrzyków, Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski, a także ul. Nadwiślańską w Płocku.

