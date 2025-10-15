Groźne bakterie w wodzie. Wskazano miejscowości

Ponad 2,5 tysiąca mieszkańców z 11 miejscowości gminy Gąbin ponownie nie może skorzystać z wody płynącej z kranów. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku przekazała, że w wodzie pochodzącej z wodociągu Górki wykryto bakterie grupy coli. "Trwają dalsze badania, które mają wykazać, czy występują również enterokoki kałowe – tak jak miało to miejsce pod koniec września" – informuje portal polsatnews.pl.

W tych miejscowościach nie można korzystać z wody

Skażenie wykazano w próbce, która została pobrana w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie. Taki wynik oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia.

Warto zaznaczyć, że badanie mikrobiologiczne nie zostało jeszcze zakończone.

Zakazem korzystania z wody dotyczy następujących miejscowości: Dobrzyków, Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski, ul. Nadwiślańska w Płocku

Kolejne zanieczyszczenie wody

Do podobnej sytuacji doszło pod koniec września w Będzinie i w Sosnowcu.

Informację o gorszej jakości wody w rejonie Będzina przekazało Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. "W związku z pogorszeniem jakości wody w rzece Czarnej Przemszy, co wpłynęło na pracę Stacji Uzdatniania Wody Będzin, tymczasowo przełączyliśmy zasilanie na Stację Uzdatniania Wody Maczki. Obecnie prowadzone są prace związane z płukaniem i dezynfekcją sieci wodociągowej" – napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Z powodu pogorszenia jakości wody, Sanepid wydał decyzję o jej niezdatności do spożycia w rejonie Będzina. Akt dotyczył następujących ulic: Niepiekło, Rzeczna, Koszelew, Podskarpie, Siemońska (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Koszelew), al. Kołłątaja (od ul. Koszelew do ul. Staszica), ul. Żwirki i Wigury nr 11, 13, 15, 22a, 26a, 28a.

Problemy z wodą mieli również mieszkańcy Sosnowca. Wszystko przez prace prowadzone przez GPW w rejonie od ul. Brzozowej do ul. Andersa. W tym czasie gorsza jakość wody wystąpiła również w rejonie Środuli. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu przeprowadziła badania próbek wody. Wodę warunkowo dopuszczono do spożycia, ale dopiero po przegotowaniu.

