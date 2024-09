RCB ostrzega przed wodą. Alert dla powiatu kłodzkiego

"Uwaga! Woda w miejscowości Lądek Zdrój i Stojków jest zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu" – czytamy w ostrzeżeniu opublikowanym na platformie X. Alert RCB został wysłany do odbiorców w powiecie kłodzkim, województwo dolnośląskie.

Jednocześnie w miejscowościach: Stronie Śląskie, Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Strachocin można korzystać z wody do celów spożywczych. Odpowiedni alert RCB otrzymali mieszkańcy tych miejsc.

GIS: Sytuacja powodziowa nadal jest trudna

Sytuacja powodziowa na terenach południowej Polski nadal jest trudna. W województwach: dolnośląskim, małopolskim, śląskim, opolskim i lubuskim Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje sytuację w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i uzdrowiskach, pod kątem: podtopień, braku prądu, ewakuacji pacjentów, zabezpieczenia leków i sprzętu, a także przydatności wody do spożycia.

"Aktualnie z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego wyłączonych z eksploatacji lub z zaleceniami dotyczącymi spożywania wody tylko po przegotowaniu albo użycia wody z kranu tylko do celów sanitarnych jest ok. 90 wodociągów. Za zaopatrzenie mieszkańców w wodę do spożycia odpowiada gmina" – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowanym 26 września.



Woda do spożycia jest monitorowana

Inspektorzy zapewniają, że informują mieszkańców, kiedy woda nie nadaje się do spożycia. Jeśli wodociąg zostanie wyłączony z eksploatacji, woda przeznaczona do spożycia jest dostarczana w następujący sposób: w butelkach, z cystern, z innego wodociągu czy ujęcia.

Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez całą dobę dyżurują pod telefonem alarmowym, gdzie można zgłaszać informacje o zanieczyszczeniach wody oraz uzyskać informacje o przydatności wody do spożycia na danym terenie i o sposobie zaopatrzenia w wodę.

GIS podkreśla, że po ustąpieniu powodzi konieczne będzie czyszczenie i dezynfekcja studni oraz przeprowadzenie badań wody. "Na prośbę mieszkańców powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, we współpracy z samorządami, będą przeprowadzać badania wody w studniach wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do spożycia" – napisano.

