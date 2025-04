Komisja ds. rozliczeń PiS. Lisicki: Hucpa. Ziemkiewicz: Co oni biorą?

W lutym rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zostanie powołana kolejna rządowa komisja do "rozliczeń" rządów PiS. W poniedziałek Bodnar i Siemoniak przedstawili założenia "komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023". Już wcześniej szef Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadał, że na jej czele stanie mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokat inicjatywy "Wolne Sądy".

W skład komisji wejdzie 11 osób, m.in.: jedna z liderek Strajku Kobiet Klementyna Suchanow, były doradca Leszka Balcerowicza Andrzej Krajewski, szefowa biura ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego Katarzyna Antoniak oraz prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Mikołaj Małecki.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali powołanie nowej komisji. – Rozliczeniom nie ma końca. Powstają kolejne instytucje, które się tym zajmują. Gdyby to przeczytać jakiś czas temu, to bym w to nie uwierzył. Nie wierzę, że w to, że w kwietniu 2025 roku Adam Bodnar i Tomasz Siemoniak powołują kolejne, idiotyczne komisje do tzw. rozliczenia zbrodni PiS – mówi Paweł Lisicki. – Szokuje mnie treść tego uzasadnienia. Przecież to brzmi jak wypisz-wymaluj uzasadnienia służb specjalnych PRL wobec opozycji demokratycznej – dodawał.

– Ciężko w to uwierzyć, że oni to robią w stanie innym, niż jakiegoś odurzenia. Inna rzecz, że Adam Bodnar jest wzorem pruskiego żołnierza. Nie boi się kodeksów, które łamie, ale boi się Donalda Tuska – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

