Wojsko Polskie przemieszcza żołnierzy. "Spodziewane pogorszenie warunków"

W sobotę wieczorem Sztab Generalny WP wydał komunikat dotyczący rozmieszczenia dodatkowej inżynieryjnej grupy zadaniowej na Podkarpaciu. Działanie spowodowane jest spodziewanym pogorszeniem warunków hydrologicznych w tym regionie.

"Powstanie ona na bazie 18. Pułku Saperów z Niska, a w jej dyspozycji będzie m. in. sześć gąsienicowych pływających transporterów samobieżnych (PTS), które mają zdolność poruszania się zarówno po lądzie, jak i w wodzie. Dzięki temu są idealnym narzędziem do działań ratunkowych w trudnych warunkach" – podkreśla wojsko.

"Do użycia przez grupę będzie także 6 łodzi saperskich z silnikami zaburtowymi, a także piły spalinowe i inne drobne wyposażenie ratownicze. Grupa będzie pozostawać w 12 godzinnej gotowości do działania w rejonie Podkarpacia" – napisano w komunikacie.

twitter

Wojsko szykuje dodatkową grupę

Sztab Generalny przekazał również, że w nocy z soboty na niedzielę z Krosna Odrzańskiego do Niska, przemieściła się inżynieryjna grupa zadaniowa utworzona na bazie 3. batalionu inżynieryjnego. "Grupa ta zakończyła działanie w województwie lubuskim i kierowana jest do miejsca stałego stacjonowania. Stąd będzie ona także w gotowości do działania na Podkarpaciu. W skład tej grupy wchodzi zespół ewakuacyjny z trzema PTS, trzema łodziami saperskimi, a także zespół drogowy" – czytamy.

"Łącznie w Nisku do pomocy ludności będą przygotowane dwie inżynieryjne grupy zadaniowe z dziewięcioma PTS, a także dziewięcioma łodziami saperskimi" – podano w komunikacie.

W podwyższonej gotowości na Podkarpaciu pozostają także pododdziały 3. podkarpackiej i 20. przemyskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Alert RCB dla dwóch powiatów na Podkarpaciu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w sobotę SMS-owe ostrzeżenia do odbiorców w powiecie leskim i bieszczadzkim (woj. podkarpackie). Alert dotyczy intensywnych opadów deszczu. "Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" – apeluje RCB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w niedzielę rano, że fala wezbraniowa na Odrze powoli opuszcza Gozdowice (woj. zachodniopomorskie), przy przekroczonym o 64 cm stanie alarmowym i zmierza w kierunku Bielinka. "Dzisiaj prognozowana kulminacja fali to 630-650 cm w Bielinku" – podaje IMGW.

Czytaj też:

Zniszczenia po powodzi i pomoc finansowa. Rząd przedstawił informację