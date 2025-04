Wojska USA w Polsce. Zapadła decyzja

"Wojska USA zostają w Polsce! Zgodnie z decyzją podjętą na szczycie NATO w Waszyngtonie zmienia się charakter misji w Jasionce" – napisał na portalu X szef MON.

Nowe ustalenia. Co dalej z misją w Jasionce?

Jak przekazał wicepremier, dotychczasowe zadania wojsk USA w Jasionce są przejmowane przez kolejnych sojuszników.

"Wojska USA pozostają w Polsce, ale w innych lokalizacjach. Teraz w misję w Jasionce zaangażowane są głównie wojska norweskie, niemieckie, brytyjskie i polskie oraz inni sojusznicy" – czytamy we wpisie Kosiniaka-Kamysza.

"NATO w ramach misji NSATU– przejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie Jasionki, o czym informowaliśmy od lipca 2024 roku" – podkreślił minister obrony narodowej.

Najwyższy budżet wojskowy w dziejach USA

Tymczasem administracja Donalda Trumpa ogłosiła rekordowy budżet obronny o wartości prawie 1 biliona dolarów, co oznacza, że będzie to największy budżet obronny w dziejach Stanów Zjednoczonych. Kwotę podał prezydent Donald Trump podczas spotkania z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, w Białym Domu.

Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth zapowiedział, że każdy dolar zostanie wykorzystany "na gotowość bojową i skuteczność".

Obecny budżet obronny Stanów Zjednoczonych to około 895 miliardów dolarów. Eksperci szacują, że jeśli administracja Trumpa zdecyduje się przeznaczyć 5 proc. swojego PKB na wojsko – czego oczekuje również od sojuszników z NATO – kwota mogłaby sięgnąć aż 1,46 biliona dolarów.

– Chcemy stąd wyjść ze świadomością, że jesteśmy na [...] realistycznej drodze do tego, aby każdy z członków zobowiązał się i spełnił obietnicę osiągnięcia wydatków do 5 proc. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych – powiedział w ub. tygodniu sekretarz stanu Marco Rubio przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.

