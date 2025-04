Plac Świętego Piotra zamknięty. Włoskie służby rozesłały alert

Piątek jest ostatnim dniem, kiedy wierni mogą pożegnać się z papieżem Franciszkiem. Tymczasem do Watykanu wciąż napływają rzesze pielgrzymów.

Włoska Obrona Cywilna rozesłała do milionów osób telefoniczny alert z informacją, że plac Świętego Piotra zostanie dziś zamknięty o godz. 17.00. Od tej pory nikt nie będzie już wpuszczany. Chodzi o to, by umożliwić wejście wszystkim osobom znajdującym się już na placu przed bazyliką, zanim rozpocznie się w niej liturgiczny obrzęd zamknięcia trumny, który będzie miał formę prywatną.

Tłumy w Watykanie. W sobotę pogrzeb papieża

Watykan przekazał, że na sobotnią mszę pogrzebową w Watykanie nie ma wejściówek, a plac i prowadzące do niego ulice będą sukcesywnie zapełniane według kolejności przybycia wiernych. Na plac Świętego Piotra będzie można wejść już od godz. 4:30.

Służby informują ponadto, że kondukt pogrzebowy do bazyliki Matki Bożej Większej będzie trwał około 30 minut. Apelują do wiernych, by ze względów bezpieczeństwa żegnali papieża z chodników i nie schodzili na ulice, którymi będzie przejeżdżał kondukt, mający do pokonania sześciokilometrową trasę.

Od czwartku w całym Rzymie na wielu deptakach dla pieszych i ulicach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Zmienionych zostało wiele tras autobusowych. Wolontariusze służą pomocą, informując o utrudnieniach, które dotykają również rzymian.

Władze miasta szacują, że na długi weekend przybyło do Rzymu prawie pół miliona pielgrzymów i turystów. Uroczystości pogrzebowe zbiegły się z przypadającym 25 kwietnia we Włoszech Świętem Wyzwolenia tego kraju w 1945 r.

Pożegnanie Franciszka

Papież Franciszek zmarł niespodziewanie w Poniedziałek Wielkanocny w Domu Świętej Marty, w którym mieszkał. Watykan poinformował, że przyczyną śmierci 88-letniego Jorge Mario Bergoglio był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Franciszek został wybrany na papieża w marcu 2013 r., po abdykacji Benedykta XVI.

