Godek: Reakcja Hołowni na morderstwo dziecka zaskakuje

Do Rzeczy.pl: Szymon Hołownia wygadał się na antenie RMF FM ws. mrożenia do czasu wyborów prezydenckich projektów aborcyjnych. Co pani sądzi o obecnej sytuacji? Co może nas czekać ze strony koalicji rządzącej, jeśli wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski?

Kaja Godek: Przede wszystkim zaskakuje mnie reakcja Szymona Hołowni na morderstwo dziecka w dziewiątym miesiącu ciąży. Jego komentarz do tego tragicznego wydarzenia to wezwanie do jak najszybszej legalizacji aborcji na jeszcze większą skalę. To absolutnie szokujące, że po takim zdarzeniu można w mediach wypowiadać się w ten sposób. Jeśli chodzi o plany koalicji rządzącej, są one bardzo precyzyjnie rozpisane. Kilka miesięcy temu udało się sparaliżować działanie Komisji Nadzwyczajnej ds. Aborcji. Prace tej komisji zostały zablokowane w wyniku dużego oporu obywatelskiego przeciwko legalizacji aborcji.

Na co w takim razie teraz czeka rząd?

Obecnie oczekuje się, że po wyborze nowego prezydenta komisja przyspieszy prace i uchwali prawo, które albo dekryminalizuje, albo legalizuje zabijanie nienarodzonych dzieci. De facto zarówno legalizacja, jak i dekryminalizacja prowadzą do tego samego – braku ścigania sprawców zabójstw, czy to do 12. tygodnia ciąży, czy, pod jakimkolwiek pretekstem, nawet do ostatnich chwil przed porodem, jak miało to miejsce niedawno w Oleśnicy.

Na szczęście w Sejmie wciąż istnieje większość, która blokuje te projekty — PSL, Konfederacja i PiS mają większość blokującą. Chyba, że rządzący będą kontynuować działania na podstawie rozporządzeń ministra sprawiedliwości.

Problemem jest PSL, który obecnie realizuje program wyborczy Platformy Obywatelskiej. W ramach realizacji tego programu głosuje za wszystkimi lewicowymi rozwiązaniami i myślę, że zagłosuje również za aborcją. Ze strony Donalda Tuska to bardzo sprytne posunięcie. On likwiduje konkurencję polityczną, odbierając PSL-owi tożsamość partii reprezentującej małe miejscowości i elektorat raczej konserwatywny. Przekształca ją w przystawkę do Platformy. Z punktu widzenia Donalda Tuska to racjonalne. Dlaczego liderzy PSL-u wchodzą w tę pułapkę? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

