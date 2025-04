Kosiniak-Kamysz o zakończeniu wojny: Tylko taki wariant może być brany pod uwagę

Po nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów obrony, które odbyło się w czwartek w Warszawie, Kallas oznajmiła, że państwa unijne są zgodne w kwestii konieczności dalszego pomagania Ukrainie w walce z Rosją. W spotkaniu uczestniczył minister obrony narodowej Polski, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Droga Kajo, bardzo dziękuję za to, że jesteś z nami dzisiaj, że prowadziłaś obrady, spotkanie nieformalne ministrów obrony wszystkich państw Unii Europejskiej połączone ze spotkaniem z ministrem obrony Ukrainy, jego zastępcą, który był tutaj u nas w Warszawie – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej. – Zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy, wsparciu, które jest konieczne, żeby uzyskać pokój. Ukraina uzyska pokój, pokój sprawiedliwy, bo tylko taki możemy rozważać, żaden inny nie powinien być brany pod uwagę. Ukraina osiągnie pokój, Europa osiągnie pokój tylko, jak będzie silna – kontynuował wicepremier.

Kosiniak-Kamysz: Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane

Szef MON zapewnia, że Europa nadal będzie wspierać Ukrainę. – Wszystkie te inicjatywy przekazywania uzbrojenia, ćwiczeń, treningu dla żołnierzy ukraińskich prowadzonych w krajach Unii Europejskiej, całej misji wsparcia, szkolenia wojskowego prowadzonej przez Unię Europejską de facto od samego początku wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, będą kontynuowane do czasu, dopóki taka potrzeba istnieje, do czasu do kiedy Ukraina naszego wsparcia potrzebować będzie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, Unia Europejska "obudziła się" do działania. Szef MON stwierdził, że tzw. Biała Księga, to strategiczny dokument, który jest bezprecedensowy w historii UE.

– To nie jest zobowiązanie, które wynika z naszego widzimisię. To jest zobowiązanie egzystencjalne, musimy być gotowi na najtrudniejsze scenariusze i musimy być na tyle silni, żeby do wojny nie doszło, to jest działania, aby zachować pokój w Europie. To jest działanie po to, żebyśmy byli tak silni, żeby nigdy żadnemu państwu nie opłacało się zaatakować Unii Europejskiej czy NATO – kontynuował.

