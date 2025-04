Śmierć papieża Franciszka. Premier Izraela przerywa milczenie

"Państwo Izrael składa najgłębsze kondolencje Kościołowi katolickiemu i społeczności katolickiej na całym świecie z powodu śmierci papieża Franciszka. Niech spoczywa w pokoju" – napisał Netanjahu na portalu X.

Śmierć papieża i usunięte kondolencje

We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela opublikowało w mediach społecznościowych wpis z kondolencjami po śmierci papieża, który wkrótce potem został usunięty.

Wiadomość o treści: "Papieżu Franciszku, spoczywaj w pokoju. Niech jego pamięć będzie błogosławiona" zawierała zdjęcie Ojca Świętego przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie podczas wizyty w 2014 r. Izraelskie MSZ stwierdziło później, że wpis został opublikowany "przez pomyłkę".

W poniedziałek, w dniu śmierci papieża, swój żal wyraził prezydent Izraela Icchak Hercog. "Jerusalem Post" zwrócił wówczas uwagę, że kondolencji z powodu śmierci Franciszka nie złożył ani premier Izraela Benjamin Netanjahu, ani minister spraw zagranicznych Gideon Saar.

"Izraelscy urzędnicy nie ukrywają powodu tego milczenia – jest ono bezpośrednio związane z ostatnimi wypowiedziami Franciszka dotyczącymi Izraela i wojny w Strefie Gazy" – napisał "JPost".

Gazeta przypomniała słowa papieża o tym, że "bombardowanie dzieci" w Gazie to "okrucieństwo, nie wojna" i że "to, co dzieje się w Gazie, nosi znamiona ludobójstwa".

Na pogrzeb Franciszka przybędzie delegacja niskiego szczebla z Izraela

Pogrzeb papieża zaplanowano na sobotę. Biorąc pod uwagę zarówno jego wcześniejszą krytykę Izraela, jak i fakt, że pogrzeb odbędzie się w żydowski szabat, nie jest jasne, czy Izrael wyśle do Watykanu swojego oficjalnego przedstawiciela – podał "Jerusalem Post".

Według doniesień Reutera w uroczystościach pogrzebowych weźmie udział ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Jaron Sideman. Agencja zwraca uwagę, że to najniższy możliwy szczebel delegacji.

