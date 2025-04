Izrael usunął kondolencje po śmierci papieża. "Urzędnicy nie ukrywają powodu"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela opublikowało w mediach społecznościowych wpis z kondolencjami po śmierci papieża, który wkrótce potem został usunięty.

Wiadomość o treści: "Papieżu Franciszku, spoczywaj w pokoju. Niech jego pamięć będzie błogosławiona" zawierała zdjęcie Ojca Świętego przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie podczas wizyty w 2014 r. Izraelskie MSZ stwierdziło później, że wpis został opublikowany "przez pomyłkę".

Śmierć Franciszka. Izrael usuwa kondolencje, Netanjahu milczy

"Jerusalem Post" zwraca uwagę, że do śmierci papieża nie odniósł się dotąd ani premier Izraela Benjamin Netanjahu, ani minister spraw zagranicznych Gideon Saar. Jedyny przedstawiciel władz Izraela, który zabrał głos, to prezydent Izaak Herzog, który pożegnał w poniedziałek Franciszka wpisem w serwisie X.

"Izraelscy urzędnicy nie ukrywają powodu tego milczenia – jest ono bezpośrednio związane z ostatnimi wypowiedziami Franciszka dotyczącymi Izraela i wojny w Strefie Gazy" – pisze "The Jerusalem Post".

Gazeta przypomina słowa papieża o tym, że "bombardowanie dzieci" w Gazie to "okrucieństwo, nie wojna" i że "to, co dzieje się w Gazie, nosi znamiona ludobójstwa".

Były ambasador Izraela w Watykanie Raphael Schutz uważa, że izraelska dyplomacja popełnia w tej sprawie błąd. – Nie powinniśmy prowadzić takich rozliczeń po śmierci – ocenił.

Jego zdaniem wypowiedzi Franciszka zasługują na "ostre potępienie" i należało reagować na nie dyplomatycznie, ale zbywanie milczeniem śmierci człowieka, który był "duchowym przywódcą dla ponad miliarda ludzi, nie jest właściwym komunikatem".

Kto będzie na pogrzebie papieża?

Pogrzeb papieża zaplanowano na sobotę. Biorąc pod uwagę zarówno jego wcześniejszą krytykę Izraela, jak i fakt, że pogrzeb odbędzie się w żydowski szabat, nie jest jasne, czy Izrael wyśle do Watykanu swojego oficjalnego przedstawiciela – zaznacza "Jerusalem Post".

Zdaniem Schutza ewentualna nieobecność izraelskiej delegacji będzie "niefortunna" i może "wzmocnić poczucie izolacji, już spotęgowane przez trwającą wojnę, i niepotrzebnie dolać oliwy do ognia".

