Dziennikarz o rozliczeniach PiS: "15 miesięcy i nic". Co odpowiedział Schetyna?

Nowa specjalna komisja zajmie się przypadkami nadużywania władzy wobec "działaczy społecznych" oraz "aktywistów" w latach rządów PiS. Grzegorz Schetyna pytany o powody powołania takiej komisji wskazał na brak "wydolności funkcjonowania prokuratorskiego prowadzenia postępowań". Senator KO wskazał, że Prokuratura jest obciążona ośmioletnią polityką PiS.



– Nie jest łatwo odbudować Prokuraturę i zbudować w taki sposób, żeby podjęła wszystkie przestępstwa z czasów PiS – mówił w RMF FM.

Dziennikarz prowadzący rozmowę zwrócił wówczas uwagę, że minęło już 15 miesięcy od przejęcia władzy i żadnej sprawy nie ma w sądzie. – Są sprawy prokuratorskie, ale żadnej w sądzie – wskazał Piotr Salak.

W odpowiedzi Schetyna wskazał na sprawę Marcina Romanowskiego. – To jest pytanie do prokuratorów, jak przywracać prawo bez łamania prawa, nawet tego przyjętego przez PiS – mówił.

Schetyna podkreślił, że rozliczenie PiS "to jest konieczność" i ludzie nie wybaczą KO, jeżeli nie dojdzie do rozliczeń.

Dopytywany o prace nowej komisji polityk stwierdził, że jej celem będzie przygotowanie "białej księgi", co ułatwi następnie pracę prokuraturze. – Raport komisji badającej nadużycia władzy za rządów Zjednoczonej Prawicy i zgromadzony materiał będzie mogła użyć prokuratura. Nie będzie "grubej kreski". Takie rzeczy nie mogą wrócić. Musimy zrobić wszystko, by patologiczne państwo PiS nie wróciło, to jest wyzwanie – stwierdził.

Ciąg dalszy rozliczeń PiS. Ruszają prace nowej komisji

W lutym rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zostanie powołana kolejna rządowa komisja do "rozliczeń" rządów PiS.

W poniedziałek (7 kwietnia) Bodnar i Siemoniak przedstawili założenia "komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023". Już wcześniej szef MS zapowiadał, że na jej czele stanie mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokat inicjatywy "Wolne Sądy".

W skład komisji wejdzie 11 osób, m.in.: jedna z liderek Strajku Kobiet Klementyna Suchanow, były doradca Leszka Balcerowicza Andrzej Krajewski, szefowa biura ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego Katarzyna Antoniak oraz prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Mikołaj Małecki.

