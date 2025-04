"Ludzie Zachodu nie rozumieją konfliktu między Rosją i Ukrainą"

Odpowiadając na pytanie KAI o to, czy zachodnie społeczeństwa i rządy rozumieją o co tak naprawdę toczy się wojna Rosji przeciwko Ukrainie, urodzony w USA prawosławny hierarcha przyznał, że nie uważa, aby "ludzie Zachodu rozumieli całą złożoność sytuacji między Rosją i Ukrainą", szczególnie "ci zza Oceanu Atlantyckiego".

Podkreślił, że "wiele państw zachodnich wciąż stara się zrozumieć rosyjską tożsamość i kulturę, bo Rosja nie należy ani do Wschodu, ani do Zachodu". Jego zdaniem ludzie rozumieją tylko to, co zobaczą w telewizji, słyszą w radiu i przeczytają w gazetach. – Tak więc to media rządzą tym, jak myślimy. Pomagają zarządzać tym, co myślą ludzie. Mieszkańcy USA i Ameryki Łacińskiej będą kierować się tym, co mówią media – zaznaczył arcybiskup Tiatyry i Wielkiej Brytanii.

"Niegdyś wielkie państwo stało się niczym"

Zauważył, że obecnie ludzie zaczęli dostrzegać problemy związane z przywództwem. – Widzimy dyktatorów i bardzo "silne" osobowości w negatywnym znaczeniu tego słowa: Putina, Trumpa, Netanjahu, Kim Dzong Una, przywódców niektórych państw Afryki, którzy prowadzą świat ku katastrofie. Uważam, że Putin próbuje przywrócić Związek Radziecki. Niegdyś wielkie państwo stało się niczym. Kiedy Związek Radziecki upadł, w Rosji zapanował chaos. Skąd to wiem? Bo tam mieszkałem w latach 1992-1993. A kiedy panuje chaos, pojawiają się silne osobowości i przejmują władzę – analizował hierarcha.

Dał też przykład niedawnej wizyty premiera Izraela w Budapeszcie. – Jest oskarżony o zbrodnie wojenne, a pojechał na Węgry! Czy jest jakaś siła na świecie, która może takich ludzi powstrzymać? – zastanawiał się abp Nikitas.

Konferencja Kościołów Europejskich

Konferencja Kościołów Europejskich to organizacja ekumeniczna zrzeszająca większość europejskich kościołów chrześcijańskich, z wyjątkiem Kościoła katolickiego.

Początki KEK sięgają czasów "zimnej wojny". Grupa przywódców różnych wspólnot z Europy podjęła starania na rzecz nawiązania dialogu z krajami rozdzielonymi przez systemy polityczne, tak aby mógł się on przyczynić do pokoju i wzajemnego zrozumienia.

