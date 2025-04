Minister Tuska spotkał się z europejskimi biskupami. O czym rozmawiali?

Delegacja podzieliła się wspólną refleksją podkreślającą poglądy Kościołów na główne priorytety polityczne polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Dyskusja koncentrowała się na promowaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie oraz nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa, a także na zapewnieniu sprawiedliwej polityki migracyjnej i azylowej oraz wiarygodnego, skoncentrowanego na obywatelach i opartego na zasługach procesu rozszerzenia UE.

UE a wartości chrześcijańskie

Delegacja potwierdziła zaangażowanie Kościołów w projekt europejski, podkreślając potrzebę wzmocnienia wewnętrznej jedności i solidarności w Europie i poza jej granicami. W obliczu globalnej i regionalnej niestabilności, COMECE i CEC podkreśliły potrzebę prowadzenia polityki opartej na wartościach, zakorzenionej w ludzkiej godności, sprawiedliwości i wzajemnym szacunku.

Delegacja ekumeniczna podkreśliła, że 75 lat po deklaracji Roberta Schumana wartości chrześcijańskie, które zainspirowały go do nakreślenia wizji europejskiego projektu pokojowego, powinny również dziś służyć jako kompas do kształtowania polityk odpowiednio odpowiadających na obecne wyzwania.

Wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo europejskie

Przywódcy kościelni potwierdzili swoją solidarność z Ukrainą i jej obywatelami. Wezwali do dalszego wspierania sprawiedliwego i trwałego pokoju opartego na prawie międzynarodowym.

COMECE i CEC doceniły wysiłki UE na rzecz wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i obrony, ale wezwały do ścisłej kontroli prawnej i etycznej, aby zapewnić ich spójny wkład w budowanie pokoju, który stanowi rdzeń europejskiego projektu. Wezwano do zainicjowania wielostronnego dialogu na temat przyszłej Europejskiej Strategii Pokojowej.

W kwestii migracji i azylu, Kościoły opowiedziały się za humanitarnym i sprawiedliwym podejściem, które szanuje prawo międzynarodowe i chroni godność wszystkich osób. Zachęcały do poprawy warunków przyjmowania uchodźców i dostępu do sprawiedliwych procedur azylowych.

Solidarność z Kościołami w Polsce

COMECE i CEC wezwały również do refleksji nad wartościami UE w kontekście jej rozszerzenia i zaproponowały, aby Kościoły i społeczeństwo obywatelskie przyczyniły się do tego procesu. Podczas spotkania delegacja ekumeniczna wyraziła również solidarność z Kościołami lokalnymi w Polsce w związku z ostatnimi wydarzeniami w dziedzinie edukacji religijnej.

Spotkanie z ministrem ds. UE Adamem Szłapką stanowi kontynuację długotrwałego dialogu między instytucjami UE a Kościołami na mocy art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Odzwierciedla on wspólne zobowiązanie do przyczyniania się do wspólnego dobra w Europie poprzez otwarte, przejrzyste i regularne zaangażowanie.

Czytaj też:

Złe wieści dla Kościoła w Polsce. Oto wyniki sondażu