Kardynał rezygnuje z udziału w konklawe. Wydał oświadczenie

"Mając na sercu dobro Kościoła, któremu służyłem i nadal będę służył z wiernością i miłością, a także aby przyczynić się do komunii i spokoju konklawe, postanowiłem być posłuszny, jak zawsze czyniłem, woli papieża Franciszka, aby nie wchodzić na konklawe, pozostając przekonanym o mojej niewinności" – napisał w wydanym oświadczeniu 76-letni purpurat z Sardynii.

Kard. Becciu rezygnuje z udziału w konklawe

W 2020 r. papież Franciszek odsunął kard. Becciu z urzędu substytuta w związku ze skandalem finansowym w Watykanie. Utracił on "prawa związane z godnością kardynalską" i od tego czasu nie figuruje już w oficjalnych statystykach Watykanu.

Wcześniej media informowały, że co najmniej dwóch kardynałów nie będzie mogło przyjechać do Rzymu, by uczestniczyć w pogrzebie Franciszka oraz w wyborze nowego papieża. Chodzi o kard. Vinko Puljića z Chorwacji i Antonio Canizaresa Llovera z Hiszpanii. Obaj podali ten sam powód nieobecności – zły stan zdrowia.

Śmierć Franciszka. Czterej kardynałowie z Polski wezmą udział w wyborze nowego papieża

Do udziału w konklawe mają prawo kardynałowie, którzy nie ukończyli jeszcze 80 lat. Aktualnie na tej liście jest ich 135, w tym czterech z Polski: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Papież Franciszek zmarł niespodziewanie w Poniedziałek Wielkanocny w Domu św. Marty, w którym mieszkał. Przyczyną śmierci 88-letniego Jorge Mario Bergoglio był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Jego pogrzeb odbył się w sobotę na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Zgodnie ze swoją wolą Franciszek został pochowany w papieskiej Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore).

Watykan ogłosił w poniedziałek, że konklawe, które wybierze nowego papieża, rozpocznie się w środę, 7 maja.

