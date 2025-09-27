Bakterie w wodzie. Ostrzeżenie dla dwóch miast

Informację o gorszej jakości wody w rejonie Będzina przekazało Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

"W związku z pogorszeniem jakości wody w rzece Czarnej Przemszy, co wpłynęło na pracę Stacji Uzdatniania Wody Będzin, tymczasowo przełączyliśmy zasilanie na Stację Uzdatniania Wody Maczki. Obecnie prowadzone są prace związane z płukaniem i dezynfekcją sieci wodociągowej" – napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Kłopoty z wodą w Będzinie i Sosnowcu

Z powodu pogorszenia jakości wody, Sanepid wydał decyzję o jej niezdatności do spożycia w rejonie Będzina. Akt dotyczy następujących ulic: Niepiekło, Rzeczna, Koszelew, Podskarpie, Siemońska (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Koszelew), al. Kołłątaja (od ul. Koszelew do ul. Staszica), ul. Żwirki i Wigury nr 11, 13, 15, 22a, 26a, 28a.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie poinformowała, że monitoruje sytuację. Rozpoczęto płukanie sieci, a odpowiedni służby sanitarne zostały poinformowane o zdarzeniu.

Ponadto przedsiębiorstwo zleciło dodatkowe badania jakości wody.

Problemy z woda maja również mieszkańcy Sosnowca. Wszystko przez pracę prowadzone przez GPW w rejonie od ul. Brzozowej do ul. Andersa. W tym czasie gorsza jakość wody wystąpiła również w rejonie Środuli.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu przeprowadziła już badania próbek wody pobranych we wtorek. Wodę warunkowo dopuszczono do spożycia, ale dopiero po przegotowaniu.

Wyniki kolejnego badania wskazują na poprawę jakości.

Inowrocław: Kwas siarkowy w kanalizacji

Z kolei w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do nielegalnego spustu kwasu siarkowego do kanalizacji. Sprawę badają policja i inspektoraty ochrony środowiska.

Jak ustalił reporter RMF FM, spustu dokonała najprawdopodobniej jedna z niewielkich firm, która może nielegalnie utylizować niebezpieczne substancje.

– Na tę firmę udało się trafić w związku z regularnymi badaniami jakości ścieków, a także po informacji od jednego z mieszkańców – powiedział radiu prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu, Janusz Radzikowski.

– Dokonujemy cotygodniowo sprawdzania jakościowego naszych ścieków w różnych punktach naszego miasta, dodatkowo jeden z uczciwych mieszkańców przekazał nam też informacje, krok po kroku doszliśmy do tego miejsca, użyliśmy tak zwanej zadymiarki, która w danym miejscu tego zrzutu połączona została z instalacją wewnętrzną, dym się pokazał w jednym z obiektów – zaznaczył Radzikowski.

