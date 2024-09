Ważny alert RCB: Kontakt z wodą powodziową może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt

"Uwaga! Kontakt z wodą powodziową może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt. Nie jedz żywności, która miała kontakt z wodą – wyrzuć ją bez względu na stan opakowania" – alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że należy unikać kontaktu z wodą powodziową. "Noś wodoodporne ubrania i gumowce, aby zminimalizować ryzyko kontaktu skóry z zanieczyszczeniami. Po każdym kontakcie z wodą powodziową lub jej zanieczyszczonymi przedmiotami, dokładnie myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund. Używaj tylko przefiltrowanej lub butelkowanej wody do picia i przygotowywania posiłków. Woda powodziowa może zawierać niebezpieczne patogeny i chemikalia. Komunikaty dot. przydatności wody do spożycia śledź na stronach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych" – zalecono.



"Jeśli woda powodziowa dostała się do domu, dokładnie dezynfekuj wszystkie powierzchnie, z którymi miała kontakt. Jeśli zwierzęta miały kontakt z wodą powodziową, skonsultuj się z weterynarzem. Może być konieczne ich badanie oraz podanie odpowiednich leków profilaktycznych. Zwracaj uwagę na wszelkie objawy chorobowe, takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączka czy biegunka. Jeśli wystąpią, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem" – wskazano w komunikacie RCB.



Pomoc doraźna, w odbudowach i remontach. Premier podał kwoty

W związku z dramatyczną sytuacją powodziową Rada Ministrów zebrała się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej.

– Sytuacja jest cały czas bardzo dramatyczna – powiedział premier Donald Tusk na konferencji po zakończeniu posiedzenia. – Mamy w dyspozycji w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej takie narzędzie jak nakaz ewakuacji. Tak jak wspomniałem wczoraj rano w Kłodzku będziemy tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ludzkiego używać tego narzędzia – zaznaczył.

Czytaj też:

"Gdyby nie protesty ekologów". Mocny wpis Zalewskiej ws. powodziCzytaj też:

Poseł interpelowała ws. zapobieżenia prac nad wzmocnieniem brzegu Nysy KłodzkiejCzytaj też:

Zbiornik w Raciborzu wypełniony w ponad 40 proc.