Ważne zmiany dla pacjentów. Od 1 października wiele nowości

Od środy w życie weszła nowa, poszerzona lista leków refundowanych. Zgodnie z zapowiedzą MZ, znajdzie się na niej 50 nowych terapii, w tym 22 onkologiczne i 28 nieonkologicznych. W całym 2025 roku refundacją objęto już 151 nowych terapii.

Wśród nowości znalazły się leki stosowane w chorobach rzadkich, innowacyjne technologie finansowane z Funduszu Medycznego oraz skuteczne terapie onkologiczne o potwierdzonej efektywności. Istotnym krokiem jest także refundacja 13 terapii w ginekologii, obejmujących m.in.: raka piersi, jajnika oraz szyjki macicy.

Szczególne znaczenie ma pierwszy refundowany trójskładnikowy lek na endometriozę – Ryego. Będzie on dostępny dla wszystkich dorosłych pacjentek, niezależnie od wcześniejszej formy leczenia – opisuje abczdrowie.pl.

Tańsze sanatoria, darmowe szczepienie

Dobre informacje dla osób korzystających z sanatoriów – od 1 października obowiązuje nowy cennik, dzięki któremu kuracjusze mogą zaoszczędzić nawet 200 zł na turnusie. "Najtańszą opcją pozostaje pokój wieloosobowy bez łazienki, którego koszt wynosi 222,60 zł poza sezonem i 249,90 zł w sezonie letnim. Najdroższe zakwaterowanie to pokój jednoosobowy z łazienką, który kosztuje teraz 684,60 zł (w sezonie letnim cena wzrasta do 858,90 zł). Obniżone stawki będą obowiązywać do końca kwietnia 2026 r., a od maja wróci droższy cennik sezonowy" – podano.

Pacjenci w podeszłym wieku mogą od teraz korzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi RSV preparatem Arexvy. Dotyczy to osób powyżej 65 roku życia. Osoby po 60. roku życia otrzymają częściową refundację. "Dotychczas, i to również dopiero od kwietnia 2025, refundowane były wyłącznie szczepienia preparatem Abrysvo. Przypominamy, że według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku w Polsce odnotowano już prawie dwa i pół raza więcej zakażeń wirusem RSV niż w całym 2024 roku" – wskazuje serwis, powołując się na NFZ.

Czytaj też:

"Antykoncepcja nie może być luksusem". Projekt Polski 2050Czytaj też:

Wyższa składka zdrowotna? Tusk ucina dyskusje