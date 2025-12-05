Kto zostanie liderem Polski 2050? Niespodziewany zwrot w sprawie

Już niedługo Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, zaś wybory nowego szefa partii odbędą się w styczniu. Głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Obecny przewodniczący partii i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Jak się jednak okazuje, decyzja Hołowni może nie być ostateczna. Onet donosi, że w trakcie spotkania z posłami Polski 2050 były marszałek Sejmu nie wykluczył, że jednak wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Wszystko ma zależeć od wyniku starań o posadę w ONZ. Jeśli Hołownia nie obejmie funkcji UNHCR, wtedy będzie ubiegać się o fotel lidera partii.

Kto za Hołownię?

Ryszard Petru już poinformował, że będzie ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050.

"Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku. Wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi" – poinformował poseł.

Poza nim startu nie wykluczyła Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. "Nie podjęłam jeszcze decyzji, natomiast nie wykluczam takiej ewentualności" – poinformowała.

Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050, w ostatnim wywiadzie dla DoRzeczy.pl przyznał, że są "plotki" o jego starcie na przewodniczącego partii. "Natomiast kto będzie szefem partii, o tym zdecydują wszyscy nasi członkowie, bo wybory są powszechne w całej partii" – dodał.

Murowaną kandydatką do startu na szefa Polski 2050 jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą we wtorek Rada Krajowa partii wskazała jako kandydatkę na wicepremiera.

