Kto zostanie liderem Polski 2050? Niespodziewany zwrot w sprawie
Udostępnij10 Skomentuj
Opinie

Kto zostanie liderem Polski 2050? Niespodziewany zwrot w sprawie

Dodano: 
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia Źródło: PAP / Tomasz Gzell
10 stycznia odbędzie się pierwsza tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Jak się okazuje, swojego startu definitywnie nie wykluczył Szymon Hołownia.

Już niedługo Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, zaś wybory nowego szefa partii odbędą się w styczniu. Głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Obecny przewodniczący partii i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Jak się jednak okazuje, decyzja Hołowni może nie być ostateczna. Onet donosi, że w trakcie spotkania z posłami Polski 2050 były marszałek Sejmu nie wykluczył, że jednak wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Wszystko ma zależeć od wyniku starań o posadę w ONZ. Jeśli Hołownia nie obejmie funkcji UNHCR, wtedy będzie ubiegać się o fotel lidera partii.

Kto za Hołownię?

Ryszard Petru już poinformował, że będzie ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050.

"Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku. Wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi" – poinformował poseł.

Poza nim startu nie wykluczyła Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. "Nie podjęłam jeszcze decyzji, natomiast nie wykluczam takiej ewentualności" – poinformowała.

Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050, w ostatnim wywiadzie dla DoRzeczy.pl przyznał, że są "plotki" o jego starcie na przewodniczącego partii. "Natomiast kto będzie szefem partii, o tym zdecydują wszyscy nasi członkowie, bo wybory są powszechne w całej partii" – dodał.

Murowaną kandydatką do startu na szefa Polski 2050 jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą we wtorek Rada Krajowa partii wskazała jako kandydatkę na wicepremiera.

Czytaj też:
Czarzasty wprowadza w Sejmie nowe zasady. "My się śmiejemy"Czytaj też:
"Nadawałby się najlepiej". To faworyt na następcę Hołowni?

Kup akcje Do Rzeczy S.A.
Odbierz roczną subskrypcję gratis!
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Onet.pl
Czytaj także