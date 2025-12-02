"Nadawałby się najlepiej". To faworyt na następcę Hołowni?
Szymon Hołownia i Paweł Śliz
Szymon Hołownia i Paweł Śliz Źródło: PAP / Paweł Supernak
Polska 2050 w styczniu wybierze nowego przewodniczącego. Michał Gramatyka ma swojego faworyta, choć ten polityk nie zgłosił jeszcze swojej kandydatury.

Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, zaś wybory nowego szefa partii odbędą się w styczniu.

Nowy przewodniczący Polski 2050. Gramatyka ma swojego faworyta

Do tej pory zgłosiło się pięcioro kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko i Paulina Hennig-Kloska.

Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, ocenił w Polsat News, że jeszcze jeden potencjalny kandydat zbiera podpisy, aby wystartować w wyścigu.

Nie chciał jednak powiedzieć, kim jest tajemniczy kandydat, ale „życzy mu powodzenia”. Michał Gramatyka podkreślił jednak, że nie chodzi o Szymona Hołownię, ale gdyby ten zmienił decyzję i wystartował, to „podpisałby się obiema rękami” w przypadku prośby o poparcie.

– Paweł Śliz to jest bardzo dobra kandydatura. Ze wszystkich tych kandydatów, którzy się zgłosili, to zdecydowanie myślę, że Paweł nadawałby się najlepiej – stwierdził wiceminister cyfryzacji.

Paweł Śliz obecnie jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050.

Wybory nowego szefa Polski 2050 w styczniu. Hołownia nie wystartuje

Członkowie Polski 2050, który chcą ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Obecny przewodniczący partii i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Źródło: DoRzeczy.pl / polsatnews.pl
