"Nadawałby się najlepiej". To faworyt na następcę Hołowni?

Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, zaś wybory nowego szefa partii odbędą się w styczniu.

Nowy przewodniczący Polski 2050. Gramatyka ma swojego faworyta

Do tej pory zgłosiło się pięcioro kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko i Paulina Hennig-Kloska.

Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, ocenił w Polsat News, że jeszcze jeden potencjalny kandydat zbiera podpisy, aby wystartować w wyścigu.

Nie chciał jednak powiedzieć, kim jest tajemniczy kandydat, ale „życzy mu powodzenia”. Michał Gramatyka podkreślił jednak, że nie chodzi o Szymona Hołownię, ale gdyby ten zmienił decyzję i wystartował, to „podpisałby się obiema rękami” w przypadku prośby o poparcie.

– Paweł Śliz to jest bardzo dobra kandydatura. Ze wszystkich tych kandydatów, którzy się zgłosili, to zdecydowanie myślę, że Paweł nadawałby się najlepiej – stwierdził wiceminister cyfryzacji.

Paweł Śliz obecnie jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050.

Wybory nowego szefa Polski 2050 w styczniu. Hołownia nie wystartuje

Członkowie Polski 2050, który chcą ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Obecny przewodniczący partii i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

