Czarzasty wprowadza w Sejmie nowe zasady. "My się śmiejemy"

– Podjąłem decyzję, że nie będę zapraszał na konwent seniorów partii pana Brauna, która moim zdaniem funkcjonuje na pograniczu rosyjskiej agentury, na pograniczu delegalizacji – ogłosił w środę na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu dodał, że nie będzie zapraszał również przedstawicieli partii Razem oraz Wolnych Republikanów, bowiem nie zostały one "wyłonione w akcie wyborów parlamentarnych z października 2023 r.".

Czarzasty zmienia zasady. Zawisza: My się śmiejemy

– My się śmiejemy, bo to jest bardzo małostkowe. Na konwencie seniorów omawia się harmonogram posiedzenia Sejmu. To jest naprawdę kwestia techniczna. Absolutnie nie ma tam żadnych tajemnic – skomentowała na antenie radiowej "Jedynki" Marcelina Zawisza.

– Marszałek Hołownia zaprosił koła, ponieważ sam wcześniej miał doświadczenie bycia liderem partii, która miała koło parlamentarne i wiedział, jak trudno jest kołom funkcjonować w Sejmie bez dostępu do konwentu seniorów – wskazała poseł partii Razem. – Nie traktujemy tego jako jakiegoś dużego utrudnienia, bo oczywiście świetnie sobie poradzimy i bez tego – dodała.

Włodzimierz Czarzasty za Szymona Hołownię

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został wybrany na stanowisko marszałka Sejmu 18 listopada. Zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji, Korony oraz Razem.

Spośród posłów koalicji rządzącej trójka parlamentarzystów nie zagłosowała za wyborem Czarzastego. Sławomir Ćwik z Polski 2050 i Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, a Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 zagłosowała przeciw.

Czym jest konwent seniorów?

Konwent seniorów to organ zapewniający współdziałanie klubów poselskich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. Sprawuje także funkcję doradczą wobec marszałka i prezydium Sejmu.

W skład konwentu seniorów wchodzą: marszałek Sejmu, wicemarszałkowie Sejmu, przedstawiciele klubów parlamentarnych, klubów poselskich oraz porozumień poselskich reprezentujących co najmniej 15 posłów, a także kół poselskich reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą (art. 15 ust. 1 regulaminu Sejmu).

