"Wychodzi małość Czarzastego". Jakubiak: To retorsja

Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że – zgodnie z regulaminem Sejmu – Konwent Seniorów tworzony jest z przedstawicieli kół i klubów, które powstały na skutek wyborów parlamentarnych. Zwrócił uwagę, że ma prawo zaproszenia na Konwent kół i klubów, które powstały w trakcie kadencji Sejmu, ale nie zamierza z tego prawa korzystać.

– Nie będę zapraszał żadnych kół, które nie zostały wybrane w akcie wyborów dwa lata temu. Dotyczy to między innymi kół Pawła Kukiza oraz Adriana Zandberga – poinformował.

Marszałek Sejmu dodał, że nie zaprosi również koła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Zdaniem polityka Lewicy partia „funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej i delegalizacji”.

Czarzasty podjął decyzję. Jakubiak: To retorsja

Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie, powiedział w rozmowie z DoRzeczy.pl, że „tak naprawdę to wygląda to tak, że to marszałek Szymon Hołownia wpadł na taki pomysł, żeby zapraszać koła poselskie na Konwent Seniorów, bo zgodnie z regulaminem Sejmu takiego obowiązku marszałek nie posiada”.

– Natomiast skoro już byliśmy zapraszani i wiadomo, że byliśmy tam obserwatorami, bo prawa głosu nie mieliśmy na Konwencie Seniorów, to przecież co to szkodziło? – zapytał.

Marek Jakubiak ocenił, że „prawda jest taka, że wszystkie nasze trze koła głosowały przeciwko powołaniu Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, a teraz mamy retorsję tego działania”.

"Wychodzi małość Czarzastego"

Dopytywany, czy decyzję Włodzimierza Czarzastego odbiera jako karę, odpowiedział, że tak.

– Symboliczne jest to, że przecież nie nazywamy się kołem Pawła Kukiza. Paweł Kukiz nie głosował w tej sprawie, a z tego, co wiem, miał głosować za marszałkiem Czarzastym – dodał.

Pytany, czy jego zdaniem nie chodzi najbardziej o Partię Razem, Marek Jakubiak odpowiedział, że nie.

– Tu wychodzi małość Włodzimierza Czarzastego i nie spodziewam się po nim jakiejkolwiek wielkości – stwierdził.

