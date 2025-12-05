Poważny incydent w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano dwóch Polaków

W związku z akcją ewakuowano mieszkańców około 200 domów, a dwóch mężczyzn – obywateli Polski – zostało zatrzymanych. Służby podkreślają, że sytuacja nie ma charakteru terrorystycznego, jednak działania operacyjne potrwają co najmniej dobę.

Zatrzymania po znalezieniu podejrzanych substancji

Dwóch mężczyzn w wieku 40 i 50 lat zostało aresztowanych w czwartek po tym, jak funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznych materiałach przechowywanych w domu przy Vulcan Street. Policja, zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi przejrzystości, aby zapobiegać dezinformacji, potwierdziła, że obaj zatrzymani są obywatelami Polski. Służby zaznaczyły, że sprawa nie jest traktowana jako incydent terrorystyczny, a według policji „nie istnieje żadne szersze zagrożenie dla społeczności”.

Ze względów bezpieczeństwa ewakuacja objęła w całości ulice Vulcan Street, Reeves Road i Shaftesbury Crescent, a częściowo także Harrington Street, Baseball Drive i Cambridge Street. Mieszkańcy zostali poinformowani, że mogą nie wrócić do domów przez co najmniej 24 godziny. Około godziny 17:00 czasu polskiego przeprowadzono kontrolowaną eksplozję. Rada Miasta Derby potwierdziła, że ewakuowanym mieszkańcom zapewniono zakwaterowanie na noc oraz na kolejne dni, jeśli będzie to konieczne.

Policja przeszuka wszystkie ewakuowane domy

Nadinspektor Becky Webster z policji w Derbyshire poinformowała, że ewakuacja została wprowadzona wyłącznie ze względów bezpieczeństwa: – Celem jest zapewnienie maksymalnej ochrony wszystkim osobom w okolicy. Policja zapowiedziała sprawdzenie wszystkich nieruchomości w strefie wykluczenia.

Na pomoc wszystkim ewakuowanym osobom ruszyły miejscowe organizacje społeczne oraz lokalni politycy.

