Polacy opuszczają Wielką Brytanię. Fala powrotów do kraju

Jak podaje urząd statystyczny ONS, w okresie od połowy 2024 do połowy 2025 roku saldo migracji zagranicznych na Wyspy zmniejszyło się o ponad dwie trzecie w porównaniu z 2024 rokiem.

Zgodnie z wyliczeniami, do Wielkiej Brytanii przybyło o 204 tysiące osób więcej niż z niego wyjechało, co oznacza powrót do poziomu sprzed 2021 roku, gdy po Brexicie można było zaobserwować wzrost migracji spoza krajów Unii Europejskiej.

Jako główne przyczyny zjawiska wskazuje się zmiany w polityce migracyjnej i pogarszającą się sytuację gospodarczą.

Polacy opuszczają Wyspy

RMF24 zwraca uwagę, że trend jest szczególnie widoczny wśród Polaków. "W ostatnim roku na emigrację do Wielkiej Brytanii zdecydowało się zaledwie około 7 tys. obywateli Polski, podczas gdy aż 25 tys. rodaków opuściło Wyspy. Oznacza to, że ponad trzykrotnie więcej Polaków wraca do kraju, niż wyjeżdża na Wyspy w poszukiwaniu pracy" – czytamy.

Według oficjalnych danych, obywatele państw Unii Europejskiej stanowią obecnie tylko 9 proc. nowych imigrantów na Wyspach. Zdecydowana większość, bo aż 75 proc., to osoby pochodzące z krajów spoza UE.

Z kolei wśród opuszczających Wielką Brytanię, obywatele państw Unii Europejskiej to 22 proc.

Rynek pracy w Polsce. Są nowe dane

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc. w październiku 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej – podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach (3,2 proc.) oraz Malcie (3,1 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 578 tys. w październiku wobec 574 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. w październiku 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6 proc. w październiku – tyle samo co miesiąc wcześniej.

